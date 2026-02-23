La talentosa cantante y compositora Macy Gray llegará la Argentina para ofrecer un concierto íntimo lleno de alma, energía y melodías inolvidables.

Con su voz poderosa y su presencia magnética, Grace promete una noche para recordar. La cita es el 12 de marzo en el Teatro Rivadavia de Buenos Aires.

Macy Gray viene a la Argentina (Foto de prensa)

Esta gira celebra los 25 años del álbum seminal de Macy, On How Life Is . Además de interpretar el álbum completo, también tocará muchos de sus otros éxitos que han sido #1 a nivel global.

Su nuevo álbum, Tear It Up, publicado recientemente en agosto de 2025, ha sido muy elogiado por su fusión de country-rock, guitarras crudas y letras que hablan de perseguir sueños y enfrentar desafíos.

Además de componer, Macy se destaca tocando varios instrumentos: guitarra eléctrica, batería, banjo entre otros que afirma su versatilidad y talento tanto en el estudio como sobre el escenario.