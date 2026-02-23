La talentosa cantante y compositora Macy Gray llegará la Argentina para ofrecer un concierto íntimo lleno de alma, energía y melodías inolvidables.
Con su voz poderosa y su presencia magnética, Grace promete una noche para recordar. La cita es el 12 de marzo en el Teatro Rivadavia de Buenos Aires.
Esta gira celebra los 25 años del álbum seminal de Macy, On How Life Is . Además de interpretar el álbum completo, también tocará muchos de sus otros éxitos que han sido #1 a nivel global.
Su nuevo álbum, Tear It Up, publicado recientemente en agosto de 2025, ha sido muy elogiado por su fusión de country-rock, guitarras crudas y letras que hablan de perseguir sueños y enfrentar desafíos.
Además de componer, Macy se destaca tocando varios instrumentos: guitarra eléctrica, batería, banjo entre otros que afirma su versatilidad y talento tanto en el estudio como sobre el escenario.