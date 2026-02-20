Pía Slapka confirmó la noticia que muchos sospechaban: ya no está en pareja con el empresario gastronómico Daniel Gabrielli. La modelo y conductora eligió sus redes sociales para ponerle fin a las especulaciones y contar, con sus propias palabras, cómo atraviesa este momento.

Slapka se animó a responder la pregunta que venía recibiendo desde hace semanas: “¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero?”. Entre risas, reconoció que le costó mucho enfrentar la situación: “Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón”.

Pía Slapka anunció su separación. Video: Instagram piaslapka

“Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte”, les dijo a sus seguidores de Instagram.

Pía Slapka y Daniel Gabrielli en Punta del Este, en 2024.

QUÉ DIJO PÍA SLAPKA SOBRE SU SEPARACIÓN

Finalmente, fue directa: “Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos.” Aclaró que la relación terminó en buenos términos y que el cariño sigue intacto.

“Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: ‘Ay, nos queremos un montón’. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo.”

Pía Slapka y Daniel Gabrielli. Foto: Instagram piaslapka

“Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino”, continuó.

Pía Slapka y Daniel Gabrielli. Foto: Instagram piaslapka

Y cerró: “Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Sé que lo hacen con mil amores, pero no.”

Así fue la historia de amor de Pía Slapka y Daniel Gabrielli

Pía Slapka y Daniel Gabrielli. Foto: Instagram piaslapka

La relación entre Slapka y Gabrielli se hizo pública en enero de 2024, después de unas vacaciones juntos en Punta del Este. Desde entonces, compartieron momentos y fotos en redes sociales, bajo los apodos de “el Fiero y la Fiera”. El último posteo juntos fue meses atrás, durante un viaje a las playas de Turks & Caicos.

La modelo estuvo casada durante quince años con el agente de modelos Paul García Navarro, con quien tuvo a sus hijos Benjamín y Gerónimo.