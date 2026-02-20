Pía Slapka confirmó la noticia que muchos sospechaban: ya no está en pareja con el empresario gastronómico Daniel Gabrielli. La modelo y conductora eligió sus redes sociales para ponerle fin a las especulaciones y contar, con sus propias palabras, cómo atraviesa este momento.
Slapka se animó a responder la pregunta que venía recibiendo desde hace semanas: “¿Y el Fiero? ¿Cómo está el Fiero? ¿Dónde está el Fiero?”. Entre risas, reconoció que le costó mucho enfrentar la situación: “Me costaba un montón enfrentar este momento. Me cuesta un montón”.
“Porque también saben que uno de los valores que yo quiero mantener en mi cuenta de Instagram es justamente no fomentar el chusmerío y toda esa parte”, les dijo a sus seguidores de Instagram.
QUÉ DIJO PÍA SLAPKA SOBRE SU SEPARACIÓN
Finalmente, fue directa: “Con el Fiero no estamos más, no estamos más juntos.” Aclaró que la relación terminó en buenos términos y que el cariño sigue intacto.
“Nos queremos un montón, o sea, eso es real. Viste que a veces ven a alguien que dice: ‘Ay, nos queremos un montón’. No, es real, es verdad, nos requeremos y nos quedamos con todo lo espectacular que vivimos y todo lo bueno que le sumó cada uno al otro. Pero bueno, no estamos más juntos hace un tiempo.”
“Seguro que quieren saber los motivos, todo, porque a todas nos intriga siempre, ¿no? Es parte del ser humano, que quiere saber los detalles. Pero, en toda relación, siempre hay cosas que a veces uno no se encuentra mucho y hace que cada uno tome su camino”, continuó.
Y cerró: “Les pido, please, no me manden mensajes por privado. Sé que lo hacen con mil amores, pero no.”
Así fue la historia de amor de Pía Slapka y Daniel Gabrielli
La relación entre Slapka y Gabrielli se hizo pública en enero de 2024, después de unas vacaciones juntos en Punta del Este. Desde entonces, compartieron momentos y fotos en redes sociales, bajo los apodos de “el Fiero y la Fiera”. El último posteo juntos fue meses atrás, durante un viaje a las playas de Turks & Caicos.
La modelo estuvo casada durante quince años con el agente de modelos Paul García Navarro, con quien tuvo a sus hijos Benjamín y Gerónimo.