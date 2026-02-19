El marroc casero es una versión artesanal de una de las golosinas más elegidas en Argentina. Con una combinación simple de chocolate y pasta de maní, se puede lograr una textura cremosa por dentro y firme por fuera, respetando las tres capas que lo caracterizan.
La clave está en trabajar con productos de buena calidad y respetar los tiempos de frío entre cada capa. No hace falta electrodomésticos especiales ni técnicas complicadas: con paciencia y un molde bien preparado, el resultado queda prolijo y parejo.
Este paso a paso permite lograr un marroc bien definido, con contraste entre el chocolate con leche y el chocolate blanco, y ese sabor intenso a maní que lo hace inconfundible.
Ingredientes para el marroc casero
Para la primera mezcla
- 1 kg de chocolate con leche
- 625 g de pasta de maní
Para la segunda mezcla
- 650 g de chocolate blanco
- 325 g de pasta de maní
Procedimiento
- En el molde previamente forrado con papel manteca en la base, verter la mitad de la mezcla de chocolate con leche y pasta de maní.
- Llevar a frío hasta que esté firme.
- Una vez frío, verter por completo la mezcla de chocolate blanco y pasta de maní. Volver a llevar a frío hasta que solidifique.
- Agregar el resto de la mezcla de chocolate con leche.
- Llevar nuevamente a frío hasta que esté bien firme.
- Desmoldar y cortar en porciones rectangulares.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/