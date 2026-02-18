O11CE: Nueva generación, la esperada secuela de la exitosa franquicia juvenil O11CE, llega el 18 de marzo a Disney+ con todos sus episodios disponibles desde el estreno. La serie retoma la historia del icónico equipo “Los Halcones” y suma nuevas figuras, además de la participación especial del reconocido exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero.
El regreso de los protagonistas y una nueva camada de Halcones
La nueva temporada está encabezada por Mariano González (Gabo), David Penagos (Ricky) y Luan Brum (Dedé), quienes retoman sus personajes originales.
Se incorpora un nuevo plantel liderado por Emiliano González (Gael), junto a Massimo Pomponio (Benjamín) y Fausti Bo (Tomás), que deben enfrentar la dura realidad del equipo.
La historia sigue a Gabo, ahora capitán del Atlético Madrid, quien después de seis años en el fútbol europeo visita el IAD —el Instituto Académico Deportivo— junto a Dedé y Ricky.
Sin embargo, descubren que los Halcones Dorados atraviesan su peor momento: el equipo perdió su esencia, su fuerza y está al borde del descenso.
Para salvarlos, deberán recuperar el orgullo de ser un Halcón y revivir la mística que los formó.
Participaciones especiales de estrellas del deporte
La serie suma cameos de grandes figuras:
- Santiago Giménez
- Las periodistas deportivas Sofi Martínez y Vanessa Huppenkothen
- Los talentos de ESPN: Fernando Palomo, Sergio Dipp, Mariano Closs, Diego Latorre y Morena Beltrán
Elenco original y nuevos personajes
Vuelven en sus roles clásicos: Santiago Stieben (Vito), Javier Eloy (Joaco), Paulina Vetrano (Zoe), Nicolás Pauls (Francisco), Verónica Pelaccini (Isabel), Dany Martins (Alan) y Alberto de Carabassa (Luca).
Se suman también: Juan Ignacio Cane (Alfonso), Fran Pizarro (Cari), Gabriel Moura (Matheus), Efraín Wilches (Franco), Tomás Moreno (Pedro), Bautista Amestoy (Luis), Lay Ferrari (Frida) y Clara Benadiba (Eva).
Producción y formato
Realizada por PEGSA, O11CE: Nueva generación cuenta con 20 episodios de 25 minutos, dirigidos por Sebastián Pivotto y coescritos por Marcos Osorio, Fernanda Riveros y Matías Rodríguez.