O11CE: Nueva generación, la esperada secuela de la exitosa franquicia juvenil O11CE, llega el 18 de marzo a Disney+ con todos sus episodios disponibles desde el estreno. La serie retoma la historia del icónico equipo “Los Halcones” y suma nuevas figuras, además de la participación especial del reconocido exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero.

El regreso de los protagonistas y una nueva camada de Halcones

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

La nueva temporada está encabezada por Mariano González (Gabo), David Penagos (Ricky) y Luan Brum (Dedé), quienes retoman sus personajes originales.

Se incorpora un nuevo plantel liderado por Emiliano González (Gael), junto a Massimo Pomponio (Benjamín) y Fausti Bo (Tomás), que deben enfrentar la dura realidad del equipo.

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

La historia sigue a Gabo, ahora capitán del Atlético Madrid, quien después de seis años en el fútbol europeo visita el IAD —el Instituto Académico Deportivo— junto a Dedé y Ricky.

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

Sin embargo, descubren que los Halcones Dorados atraviesan su peor momento: el equipo perdió su esencia, su fuerza y está al borde del descenso.

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

Para salvarlos, deberán recuperar el orgullo de ser un Halcón y revivir la mística que los formó.

Participaciones especiales de estrellas del deporte

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

La serie suma cameos de grandes figuras:

Santiago Giménez

Las periodistas deportivas Sofi Martínez y Vanessa Huppenkothen

Los talentos de ESPN: Fernando Palomo, Sergio Dipp, Mariano Closs, Diego Latorre y Morena Beltrán

Elenco original y nuevos personajes

Vuelven en sus roles clásicos: Santiago Stieben (Vito), Javier Eloy (Joaco), Paulina Vetrano (Zoe), Nicolás Pauls (Francisco), Verónica Pelaccini (Isabel), Dany Martins (Alan) y Alberto de Carabassa (Luca).

O11CE: Nueva generación. Fotos: Disney +

Se suman también: Juan Ignacio Cane (Alfonso), Fran Pizarro (Cari), Gabriel Moura (Matheus), Efraín Wilches (Franco), Tomás Moreno (Pedro), Bautista Amestoy (Luis), Lay Ferrari (Frida) y Clara Benadiba (Eva).

Producción y formato

Realizada por PEGSA, O11CE: Nueva generación cuenta con 20 episodios de 25 minutos, dirigidos por Sebastián Pivotto y coescritos por Marcos Osorio, Fernanda Riveros y Matías Rodríguez.