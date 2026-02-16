Durante la semana, Diego Giannotti es un ingeniero industrial que trabaja como auditor en fábricas, pero cuando llega el sábado, todo cambia. El hombre de 47 años deja el traje, se pone la máscara y la capa, y sale a las plazas de Morón para convertirse en El Zorro, el héroe que marcó su infancia.

“De lunes a viernes soy ingeniero y auditor, pero los fines de semana me convierto en El Zorro argentino”, cuenta Diego en un informe que realizó Mauricio Luna para TN. Giannotti, que creció entre Ramos Mejía y Villa Sarmiento, logró lo que muchos sueñan y pocos se animan: darle vida a su ídolo de chico.

Diego Giannotti, El Zorro de Morón (Foto: captura TN)

La pasión de Diego por Don Diego de la Vega nació frente a un televisor de tubo, compartiendo la merienda con su mamá y disfrazándose con la capa que le cosía su abuela. “Todavía la tengo guardada”, recuerda con una sonrisa.

EL ZORRO DE MORÓN ALTERNA SU VIDA ENTRE AUDITORIAS Y LA JUSTICIA A PUNTA DE ESPADA PARA LOS MÁS CHICOS

A diferencia de otros, el sueño no se le apagó con la adolescencia. Aunque en su casa le insistieron con la importancia de una carrera tradicional, él siempre buscó la forma de estar cerca del personaje. Armaba fiestas de disfraces solo para poder aparecer con bigote y capa, y hasta organizaba shows caseros con amigos.

Más adelante, estudió esgrima escénica con Fernando Lupiz, el gran referente de El Zorro en la Argentina y heredero artístico de Guy Williams. “Me tiró tips para hacer el talabarte donde se cuelga la espada; fue continuar la leyenda”, cuenta Diego, que nunca dejó de aprender.

Diego Giannotti, El Zorro de Morón (Foto: captura TN)

Durante años, el Diego ingeniero fue el que mandó. Los viajes constantes por trabajo a Brasil, Europa y Perú terminaron en un cuadro de estrés laboral que lo obligó a frenar. Ahí llegó el click: “No me quiero ir de este mundo sin por lo menos intentar hacer esto que tanto me gusta”.

“EL ZORRO DE MORÓN”, TIENE 47 AÑOS, Y ESTUDIÓ ESGRIMA CON FERNANDO LUPIZ

El debut no fue en un teatro, sino en la plaza del barrio. Para probarse y ver la reacción de la gente, empezó vendiendo globos y espaditas de juguete vestido con el traje oficial. “Llegaba con la máscara, oculto, nadie sabía quién era. Yo me la creí, salí seguro de que era artista de años para que la gente se lo creyera”, recuerda entre risas.

Diego Giannotti, El Zorro de Morón (Foto: captura TN)

Detrás de cada héroe hay una familia que banca. En su caso, su esposa Paula (maestra) y sus hijas Morena (16) y Josefina (14) fueron clave. “Mi familia fue importante en dejarme ser, en darme el espacio. Al principio me acompañaban a todos los shows y hacían palmas para convocar a la gente”, cuenta.

Hoy, Diego es una figura reconocida en Morón y alrededores. “A veces estoy paseando a la perra y escucho que me gritan ‘¡Zorro!’. O voy a la plaza y se acercan nenes y me dicen: ‘Dice mi papá que vos sos El Zorro, ¿es verdad?’”, relata.

Lo que empezó como un show a la gorra en la costa atlántica se transformó en una puesta teatral interactiva. Diego invirtió en escenografía —el pueblo de Los Ángeles, con calabozo y aljibe—, sonido y perfeccionó su traje para que fuera idéntico al de Guy Williams.

Ahora no está solo: se sumó Alejandro, un compañero de las clases de Lupiz, que interpreta al Capitán Monasterio. Juntos hacen duelos de espadas que dejan a los chicos boquiabiertos y hacen participar al público en cada función.

La primera vez que cobró por un show fue en un cumpleaños en Haedo. Diez años después, aquel cumpleañero le escribió para contarle que empezó a estudiar esgrima gracias a él.

Diego Giannotti, El Zorro de Morón (Foto: captura TN)

“Mi búsqueda es hacer lo que me gusta y poner mi granito de arena para que El Zorro no desaparezca. Hoy está lleno de superhéroes, pero El Zorro tiene ese suspenso y esa búsqueda de justicia sin buscar reconocimiento, que sigue pegando fuerte”, explica Diego.

Al final de cada función, deja un mensaje que es su propio lema de vida: “No hace falta un DeLorean para cambiar el futuro. Todos los días podemos cambiar nuestro propio destino. No se queden con la duda de lo que pudo haber sido”.

