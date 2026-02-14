El pollo al champiñón es un plato que suele pedirse en restaurantes y no es tan habitual prepararlo en casa, pero esta versión combina simpleza y buen sabor con una presentación prolija y tentadora, ideal para animarse a hacerlo como receta casera y lucirse sin complicarse.

La clave está en aprovechar el fondo de cocción y lograr una salsa cremosa, bien reducida. Es un plato rendidor, pensado para cocinar en una sartén o al disco y que resuelve un almuerzo o una cena para varias perosnas en pocos pasos y sin complicarse.

Ingredientes para el pollo al champiñón

3 pechugas de pollo

1 taza de harina

1 cebolla

1 tira de cebolla de verdeo

400 g de hongos

1 atado de espinaca

1 taza de vino blanco

1 taza de caldo

500 cc de crema de leche

2 cdas de pimentón

½ cda de ají molido

400 g de arroz blanco cocido

Aceite de oliva

Sal y pimienta, a gusto

Champiñones picados. (Foto: Pexels)

Procedimiento

Cortar las pechugas en cubos y luego pasarlas por harina. Colocar aceite de oliva en un disco o una sartén amplia y dorar el pollo de ambos lados. Retirar el pollo y, en la misma sartén, colocar la cebolla cortada en juliana y la parte blanca de la cebolla de verdeo. Condimentar con sal y pimienta. Cocinar 2 minutos y agregar los hongos fileteados. Volver a condimentar con sal y pimienta. Dejar cocinar y agregar la espinaca cortada finamente. Desglasar con vino blanco y luego agregar el pimentón y el ají molido. Incorporar nuevamente el pollo, sumar el caldo y la crema de leche. Terminar la cocción y reducir bien los líquidos hasta lograr una salsa espesa. Servir en cazuelas con un colchón de arroz blanco y decorar con perejil.

