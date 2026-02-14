El pollo al champiñón es un plato que suele pedirse en restaurantes y no es tan habitual prepararlo en casa, pero esta versión combina simpleza y buen sabor con una presentación prolija y tentadora, ideal para animarse a hacerlo como receta casera y lucirse sin complicarse.
La clave está en aprovechar el fondo de cocción y lograr una salsa cremosa, bien reducida. Es un plato rendidor, pensado para cocinar en una sartén o al disco y que resuelve un almuerzo o una cena para varias perosnas en pocos pasos y sin complicarse.
Ingredientes para el pollo al champiñón
- 3 pechugas de pollo
- 1 taza de harina
- 1 cebolla
- 1 tira de cebolla de verdeo
- 400 g de hongos
- 1 atado de espinaca
- 1 taza de vino blanco
- 1 taza de caldo
- 500 cc de crema de leche
- 2 cdas de pimentón
- ½ cda de ají molido
- 400 g de arroz blanco cocido
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
Procedimiento
- Cortar las pechugas en cubos y luego pasarlas por harina.
- Colocar aceite de oliva en un disco o una sartén amplia y dorar el pollo de ambos lados.
- Retirar el pollo y, en la misma sartén, colocar la cebolla cortada en juliana y la parte blanca de la cebolla de verdeo.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Cocinar 2 minutos y agregar los hongos fileteados.
- Volver a condimentar con sal y pimienta.
- Dejar cocinar y agregar la espinaca cortada finamente.
- Desglasar con vino blanco y luego agregar el pimentón y el ají molido.
- Incorporar nuevamente el pollo, sumar el caldo y la crema de leche.
- Terminar la cocción y reducir bien los líquidos hasta lograr una salsa espesa.
- Servir en cazuelas con un colchón de arroz blanco y decorar con perejil.
