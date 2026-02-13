Este viernes 13 fue de suerte y felicidad para Diego Fernando Maradona, quien cumplió 13 años y lo festejó con amigos y familia.

El hijo menor de Diego Armando Maradona celebró su aniversario en el salón de un hotel del barrio de Abasto, y Ciudad estuvo ahí para tomar las fotos del alegre momento en que se notó que el chico ya es más alto que su madre.

A la espera de sus amigos del cole y deporte, Dieguito sopló las velitas junto a su mamá, Verónica Ojeda y Mario Baudry, el novio de su madre.

Verónica Ojeda, Dieguito Fernando Maradona y Mario Baudry. (Foto: Movilpress)

Por otra parte, Jana fue la única de sus hermanas de sangre que se acercó a festejar con él, mientras que Diego Junior se quedó en Italia, pero que lo llamó por teléfono, y Dalma y Gianinna volvieron a distanciarse del menor.

Dieguito Fernando y Jana Maradona. (Foto: Movilpress)

Como desde hace varios años, la organización del evento otra vez quedó a cargo de Living Garden, la empresa de Nuria García.

Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona. (Foto: Movilpress)

El emotivo posteo de Verónica Ojeda por el cumple de Dieguito

Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo.

Verónica Ojeda saludó a Dieguito Maradona en su cumple. Por: Fernando Gatti

Hemos pasado tantas cosas juntos… momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno.

El recuerdo de Dieguito a su papá, Diego Armando Maradona. (Foto: @diegofernandomaradona)

Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón.

Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío.

Las fotos exclusivas del cumple de Dieguito Fernando Maradona

Diego Fernando Maradona festejó los 13 años. (Foto: Movilpress)

