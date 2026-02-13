Este viernes 13 fue de suerte y felicidad para Diego Fernando Maradona, quien cumplió 13 años y lo festejó con amigos y familia.
El hijo menor de Diego Armando Maradona celebró su aniversario en el salón de un hotel del barrio de Abasto, y Ciudad estuvo ahí para tomar las fotos del alegre momento en que se notó que el chico ya es más alto que su madre.
A la espera de sus amigos del cole y deporte, Dieguito sopló las velitas junto a su mamá, Verónica Ojeda y Mario Baudry, el novio de su madre.
Por otra parte, Jana fue la única de sus hermanas de sangre que se acercó a festejar con él, mientras que Diego Junior se quedó en Italia, pero que lo llamó por teléfono, y Dalma y Gianinna volvieron a distanciarse del menor.
Como desde hace varios años, la organización del evento otra vez quedó a cargo de Living Garden, la empresa de Nuria García.
El emotivo posteo de Verónica Ojeda por el cumple de Dieguito
Hoy cumples 13 años y no puedo creer lo rápido que creces. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de vos y de la persona en la que te estás convirtiendo.
Hemos pasado tantas cosas juntos… momentos buenos, difíciles, alegrías y lágrimas, pero en cada paso siempre estuvimos uno al lado del otro. Y si algo tengo claro es que mi amor por ti es inmenso y eterno.
Gracias por ser mi fuerza, mi alegría y mi mayor bendición. Nunca olvides que siempre voy a estar para ti, apoyándote, cuidándote y amándote con todo mi corazón.
Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Feliz cumpleaños, hijo mío.
Las fotos exclusivas del cumple de Dieguito Fernando Maradona