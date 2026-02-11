Amalia “Yuyito” González sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de su escapada londinense, donde llegó para acompañar a su hija en un viaje especial. La conductora argentina expresó su emoción por conocer la emblemática ciudad europea.

“No conocía Londres“, confesó la presentadora durante su recorrido por Regent Street, una de las calles más icónicas de la capital inglesa. Con una sonrisa radiante, Yuyito mostró su entusiasmo: “Me vine a Londres. Miren qué hermoso”, expresó mientras caminaba por las calles del centro de Londres rodeada de la típica arquitectura británica.

VIAJE FAMILIAR CON SU HIJA BRENDA

La conductora realizó este viaje acompañando a su hija Brenda Di Aloy y al novio de esta, Sebas. Según relató Yuyito González, Brenda fue invitada a Londres para participar en un evento de carácter ministerial o religioso, organizado por una mujer mitad francesa, mitad boliviana, nacida en Nueva York pero residente en Inglaterra.

“Hace tiempo que no viajábamos solo las dos”, comentó Yuyito, destacando el especial momento madre-hija que están compartiendo en tierras británicas.

Yuyito González se hospedó en el exclusivo Treehouse Hotel London, un establecimiento que la dejó fascinada. “Es belleza”, expresó la conductora sobre el hotel, que se caracteriza por su temática de “casa del árbol” con abundante madera y motivos de aves en su decoración.

Crédito: Instagram

LOOK CASUAL PARA RECORRER LONDRES

Para su primera caminata por Londres, Yuyito eligió un outfit urbano y cómodo: una chaqueta negra texturizada con capucha, perfecta para el clima londinense. Completó su look con una gorra de béisbol a cuadros de la marca Kangol en colores rojo, blanco y negro, múltiples anillos en ambas manos, pequeños aros dorados y un llamativo esmalte rojo en sus uñas.

Yuyito González reveló que viajó con una escala en Río de Janeiro. “Dormí todo el viaje, todo el vuelo”, compartió la conductora, quien llegó completamente descansada para comenzar su aventura europea.

Aprovechando que Brenda estaba ocupada con una llamada relacionada con el trabajo, Yuyito decidió salir sola del hotel para realizar su “primera caminata por esta ciudad”, mostrándose relajada, entusiasmada y disfrutando cada momento de esta nueva experiencia.