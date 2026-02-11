La escena del entretenimiento argentino suma una apuesta fuerte al conocimiento. Desafío Atenea 2026 se presenta como la competencia universitaria más desafiante del país: 150 estudiantes, 50 equipos, cultura general en vivo y un premio mayor de 30 millones de pesos.

La conducción estará a cargo de Iván de Pineda, una figura que combina prestigio, cercanía y pasión por el saber.

Impulsado por OLGA y la productora Kocawa, el certamen propone sacar el conocimiento del aula y convertirlo en espectáculo, emoción y adrenalina, con una puesta pensada especialmente para audiencias jóvenes y nativas digitales.

Foto: prensa Olga

Una competencia federal que busca al mejor equipo universitario

Desafío Atenea convoca a estudiantes de universidades de todo el país a participar en una experiencia inédita. Serán 50 equipos integrados por tres estudiantes cada uno, compañeros de la misma universidad —aunque no necesariamente de la misma carrera—, quienes competirán en pruebas de cultura general hasta llegar a una gran final.

El objetivo es claro: encontrar al mejor equipo de estudiantes universitarios de Argentina.

La competencia se grabará en abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires y luego será emitida por OLGA, consolidándose como uno de los grandes eventos de entretenimiento inteligente del año.

Iván de Pineda: el conocimiento como juego

El conductor celebró la concreción del proyecto con entusiasmo: “Estoy muy orgulloso de Desafío Atenea. Es una idea que venía soñando hace tiempo: que se reúnan los estudiantes de todo el país, formando equipos y representando a sus universidades y que disfruten del conocimiento como un gran juego. Que hoy pueda hacerse realidad con OLGA y Kocawa me da muchísima alegría”.

Foto: prensa Olga

Con una trayectoria asociada a programas culturales y de preguntas y respuestas, Iván de Pineda se posiciona como la figura ideal para liderar una propuesta que combina rigor académico con entretenimiento masivo.

30 millones de pesos y otros premios

El gran atractivo económico del certamen es el premio de 30 millones de pesos para el equipo ganador, además de otros reconocimientos importantes que destacarán el talento y el conocimiento de los participantes.

Más allá del incentivo monetario, Desafío Atenea busca celebrar el mérito académico, la preparación y el trabajo en equipo en un formato competitivo y televisivo.

Cómo inscribirse en Desafío Atenea 2026

La convocatoria ya está abierta y los interesados pueden anotarse a través de:

Desde la cuenta oficial se publicarán todas las novedades, fechas y detalles del proceso de selección.

OLGA apuesta al entretenimiento inteligente

Con una programación diaria en vivo y una fuerte conexión con su comunidad, OLGA refuerza su perfil como canal de streaming orientado a la calidad, la música, la cultura y el entretenimiento. Desafío Atenea se integra así a su grilla como una de las apuestas más ambiciosas de 2026.

Desafío Atenea 2026: cultura, espectáculo y talento joven

Con 150 estudiantes en escena, un premio millonario y la conducción de Iván de Pineda, Desafío Atenea promete transformar el conocimiento en show y convertir a las universidades en protagonistas de un formato competitivo federal, moderno y digital.

Una competencia donde el saber no solo suma puntos: también construye prestigio, comunidad y futuro.