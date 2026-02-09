Juliana “Furia” Scaglione volvió a ser noticia y esta vez no fue por una pelea ni por un escándalo. La ex participante de Gran Hermano dejó a todos boquiabiertos al publicar una foto en la que confirmó su romance con Nicolás Rodríguez, el arquero de Excursionistas.

Lejos de las polémicas y enfocada en el amor, Furia eligió su cuenta de Instagram para mostrarle al mundo que está en pareja. La postal, que primero subió el futbolista y luego replicó ella, los muestra abrazados y sonrientes, con un emoji de corazón que no dejó lugar a dudas.

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar: “Que seas muy feliz, Juli querida”, “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”, fueron algunos de los mensajes que inundaron sus redes. Muchos fans quedaron en shock por la noticia y celebraron la felicidad de la mediática.

Foto: @furiascaglione

El presente de Furia: de los realities al amor

La historia de Furia Scaglione en la televisión arrancó fuerte en Gran Hermano 2023 (Telefe), donde se hizo famosa por su carácter explosivo y sus peleas con los compañeros. Aunque su paso por la casa terminó antes de la final, su personalidad dejó huella y la convirtió en una de las figuras más recordadas del ciclo.

Después de su salida, Furia probó suerte en el streaming y en el teatro, aunque sin demasiada repercusión.

Pero lejos de quedarse quieta, decidió volver a los realities: a fines de 2025, participó en El internado (Mega), un programa grabado en Perú y transmitido en Chile, muy parecido a Gran Hermano.

En ese ciclo, fiel a su estilo, no tardó en protagonizar una fuerte discusión a los gritos con Laura Bozzo, la conductora peruana famosa en México por sus programas de televisión.

Hoy, Furia disfruta de un nuevo capítulo en su vida, lejos de los escándalos y apostando al amor con el arquero de Excursionistas. Sus fans, como siempre, la siguen de cerca y celebran cada paso.