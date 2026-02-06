Luciana Rubinska atraviesa un gran presente, tanto profesional como personal. Después de vínculos que no fueron satisfactorios, se reencontró con el amor: está en pareja con Juan Carpuso, 13 años menor.

La periodista dialogó con Luli Fernández en la segunda temporada de Ellas, ciclo de Infobae, y reveló cómo sanó y de qué modo es su relación actual.

“Durante mucho tiempo creo que asocié el amor con el desamor, el dolor, el sufrimiento. Yo pensaba que el amor era eso”, empezó reflexiva Luciana Rubinska.

A lo que agregó: “Y creo que a mí la madurez, mis cuarenta y pico, me vinieron muy bien para poner las cosas en su lugar y entender que el amor se construye y que lo más importante es el respeto y el compañerismo, sentirse bien con el otro y querer compartir en libertad”.

Luciana Rubinska y su novio, Juan, productor de la señal ESPN (Foto: IG lucianarubinska).

LUCIANA RUBINSKA, EN PAREJA CON JUAN, 13 AÑOS MENOR

La periodista dejó una fuerte confesión: “Nunca fui tan yo como puedo ser con él. Estoy acá y puedo decir lo que quiera, no estoy pensando si a él le va a caer bien o mal”.

“Juan llegó en el momento que tenía que llegar. Es cierto, yo le llevo 13 años. Pero el tema de la edad, en nuestro caso, te digo que yo siempre digo que le saqué todo el colágeno (risas)”, bromeó.

Enseguida agregó: “Hay que terminar con los prejuicios, por ejemplo, de la edad. Uno tiene que elegir a alguien por lo que lo hace sentir, por la compatibilidad”, sentenció.

Finalmente, Luciana relató que la integración familiar se dio con naturalidad: “A mí me gusta tener mi libertad, tener mis momentos. No me gusta que me controlen, que me estén muy encima”.