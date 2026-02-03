El lunes 9 de febrero, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, se realizará la entrega de los Premios Estrella de Mar 2026. A las 19.30 comenzará la alfombra roja, mientras que a las 21 iniciará la ceremonia. A continuación, el listado completo de nominados en todas las categorías.
Todos los nominados a los Estrella de Mar 2026
Teatro Marplatense
Solos, un lienzo en blanco – El conventillo de la Paloma – La Madonnita – Barlovento II, Espíritu del mar – Perras.
Actor Marplatense
Lalo Alías (La Madonnita) – Patricio Ennis (Los buenos tratos...) – Eduardo García (Alelí, La Casa de las ventanas que lloran).
Actriz Marplatense
Clarisa Aiace (El futuro es patrimonio) – Andrea Chulak (La deuda del Nobel) – María Cámpora (Solos, un lienzo en blanco).
Dirección en Teatro Marplatense
Sebastián Dativo (CONFIN) – María y Victoria Carreras (El conventillo de la Paloma) – Sebastián Villar (Solos, un lienzo en blanco).
Producción Marplatense
Martín Barriga – Anahí Ramos – Vicky Bosso – María y Victoria Carreras – Petón Producciones.
Tributo
Ápeiron (Pink Floyd) – Culto Gitano (Sandro) – Prim! (Los Chalchaleros) – Recycler (Metallica).
Jazz
Stephen Hull – Elizabeth Karayekov – Romeo Jazz Project.
Tango
Maestros del Tango – Ya está en el Aire – La bruma – Entre sombras y tangos.
Música Marplatense
Maldita Ramona – Hombrepie – Efra.
Recital
Diego Torres (Mi norte y mi sur) – Luciano Pereyra (Te sigo amando) – Pimpinela (Noticias del amor).
Rock
Ciro y los Persas – El Plan de la Mariposa – Guasones.
Música Clásica
Crescendo – Opera Bis – La Pasión no tiene edad – Héroes Lírico Pop.
Música Original
Opuestos por el vértice – Camila Suero e Ignacio Corva – Juan Barone.
Música Tropical / Cuarteto
Luck-Ra – Ke Personajes – La K’onga y La Delio Valdez – Cumbia Grande.
Fiesta
Elrow – La Mágica – Picheo 808.
Electrónica
Artbat – Boris Brejcha – Sasha & Digweed.
After
Hozho – Konstantin Sibold – Paco Osuna.
Producción Musical
300 Producciones – Destino Arena – Mute – Torres de Manantiales – Ref Group.
Comedia
La cena de los tontos – Toc Toc – Passion, la marca del engaño – Una clase especial – Asia caliente.
Actriz de Comedia
Laurita Fernández – Gabriela Grinblat – Kitty Locane – Mónica Salvador – Victoria Carreras.
Actor de Comedia
Martín Bossi – Gustavo Bermúdez – Damián de Santo – Diego Pérez – Matías Alé.
Comedia Dramática
Made In Lanús – El Secreto – Alejandra – Edipo en Ezeiza.
Actor de Comedia Dramática
Gerardo Romano – Martín Rechimuzzi – Alberto Ajaka.
Actriz de Comedia Dramática
Ana María Picchio – Malena Solda – Julieta Carrera.
Drama
La Ballena – Relatividad – El Debate.
Actor de Drama
Julio Chávez – Luis Machín – Enrique Dumont – Gabriel Rovito – Paulo Brunetti.
Actriz de Drama
Laura Oliva – Gabriela Toscano – Lucía Aduriz.
Dirección Nacional
Ricky Pashkus – Luis Brandoni – Marcelo Caballero – Marcos Carnevale – Manuel González Gil.
Teatro Musical
Gwen – La Llamada – Pretty Woman.
Actor de Teatro Musical
César “Banana” Pueyrredón – Juan Ingaramo – Mariano Saborido.
Actriz de Teatro Musical
Camila Suero – Flor Jazmín Peña – Florencia Peña.
Music Hall – Café Concert
Fátima Universal – Operación Rosa Rosa – Función Imposible.
Humor
Feliz día, Sutottos – Experiencia Dalia Gutmann – Rápido y Gracioso.
Labor Humorística
Roberto Peña – Paquito Wanchankein – Rodrigo Vagoneta – Fátima Flórez.
Actuación de Reparto
Mariano Magnífico – Esteban Prol – Leticia Siciliani – Rodrigo Noya.
Unipersonal
Chanta – Prima Facie – Los Habitantes – El Invierno del Oso – No me muero.
Espectáculo Alternativo
El Mecanismo de Alaska – Algo lindo del horror – Mayumaná – Sex – Cae una catedral.
Labor en Espectáculo Alternativo
Diego Ramos – Gloria Carrá – Nicolás Riera – Julieta Ortega – Federico Lehmann – Mariana “Cumbi” Bustinza.
Revelación
Juli Castro – Juan Amador – Guillermo Arengo – Pata Liberati – Marina Oddo.
Stand Up
Ruido de Mate – Te pido mil disculpas – Lo peor de Eber Ludueña.
Infantiles
Mor Malhú – AventurHadas – La Sirena y el Pirata.
Recital Infantil
Pequeño Pez – La Granja de Zenón – Las Guardianas K-Pop.
Variedades
Servián, el circo – Fantasía sobre Hielo – Puertas a mundos – Dinosaurios – Mar del Enciende.
Transformismo
Distintas – El hotel de las ladies deluxe – Icónica.
Danza Nacional
Bloody Tango – Noche de Clásicos – Un poyo rojo – Mora Godoy – Materia fungible.
Danza Marplatense
Chicago y el Mundo de Bob Fosse – Destino Tango – Lúdica.
Coreografía
Franco Rau – María Laura Cattalini y Noelia Marzol – David Señoran.
Compañía de Danza
Bloody Tango – Ballet Iñaki Urlezaga – David Señoran.
Escenografía
Jorge Ferrari – Tatiana Madineo y Luciana Peralta Bó – Lucila Rojo.
Vestuario
Ginentt Servián y equipo – Andrea Aguirre – Mercedes Colombo – Fátima Flórez y Glicelia Ibarra – Mónica Sirio.
Iluminación
Martín Lugones – Fernando Urta – Ariel Valdesogo y equipo.
Producción Nacional
En la categoría Producción Nacional, los Premios Estrella de Mar destacaron a cuatro grandes nombres de la industria teatral. Entre ellos se encuentra el Teatro Tronador, nominado por sus múltiples coproducciones: La Ballena junto a Rimas Producciones; La Llamada junto a Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Franca; ¡Chau Macoco! y Cyrano en colaboración con el Teatro San Martín; y La Granja de Zenón junto a El Reino Infantil.
También figura la productora encabezada por Adrián Suar y Guillermo Francella, acompañados por Ezequiel Corbo, Pablo Kompel, Federico Hoppe y Diego Djeredjian, por su trabajo en La Cena de los Tontos.
Otro de los nominados es Carlos Rottemberg, reconocido por Toc Toc, además de sus coproducciones de El Secreto junto a Tomás Rottemberg, Faroni Producciones y Juan Manuel Caballé; y Made in Lanús junto a Nazarena Bredeston, Taboada Producciones y Juan Manuel Caballé.
Completa la terna Pardo Producciones, destacada por su trabajo en Pretty Woman, el musical y Fátima Universal.
Microteatro
Preguntitas al tarot – Que nacieron hijos nuestros – El testamento de Juana.
Autor Nacional
Leo Rizzi – Andrés Bazzalo – Susana Estrella.