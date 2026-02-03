El lunes 9 de febrero, en el Gran Hotel Provincial de Mar del Plata, se realizará la entrega de los Premios Estrella de Mar 2026. A las 19.30 comenzará la alfombra roja, mientras que a las 21 iniciará la ceremonia. A continuación, el listado completo de nominados en todas las categorías.

Todos los nominados a los Estrella de Mar 2026

Teatro Marplatense

Solos, un lienzo en blanco – El conventillo de la Paloma – La Madonnita – Barlovento II, Espíritu del mar – Perras.

Actor Marplatense

Lalo Alías (La Madonnita) – Patricio Ennis (Los buenos tratos...) – Eduardo García (Alelí, La Casa de las ventanas que lloran).

Actriz Marplatense

Clarisa Aiace (El futuro es patrimonio) – Andrea Chulak (La deuda del Nobel) – María Cámpora (Solos, un lienzo en blanco).

Dirección en Teatro Marplatense

Sebastián Dativo (CONFIN) – María y Victoria Carreras (El conventillo de la Paloma) – Sebastián Villar (Solos, un lienzo en blanco).

Producción Marplatense

Martín Barriga – Anahí Ramos – Vicky Bosso – María y Victoria Carreras – Petón Producciones.

Tributo

Ápeiron (Pink Floyd) – Culto Gitano (Sandro) – Prim! (Los Chalchaleros) – Recycler (Metallica).

Jazz

Stephen Hull – Elizabeth Karayekov – Romeo Jazz Project.

Tango

Maestros del Tango – Ya está en el Aire – La bruma – Entre sombras y tangos.

Música Marplatense

Maldita Ramona – Hombrepie – Efra.

Recital

Diego Torres (Mi norte y mi sur) – Luciano Pereyra (Te sigo amando) – Pimpinela (Noticias del amor).

Rock

Ciro y los Persas – El Plan de la Mariposa – Guasones.

Música Clásica

Crescendo – Opera Bis – La Pasión no tiene edad – Héroes Lírico Pop.

Música Original

Opuestos por el vértice – Camila Suero e Ignacio Corva – Juan Barone.

Música Tropical / Cuarteto

Luck-Ra – Ke Personajes – La K’onga y La Delio Valdez – Cumbia Grande.

Fiesta

Elrow – La Mágica – Picheo 808.

Electrónica

Artbat – Boris Brejcha – Sasha & Digweed.

After

Hozho – Konstantin Sibold – Paco Osuna.

Producción Musical

300 Producciones – Destino Arena – Mute – Torres de Manantiales – Ref Group.

Comedia

La cena de los tontos – Toc Toc – Passion, la marca del engaño – Una clase especial – Asia caliente.

Actriz de Comedia

Laurita Fernández – Gabriela Grinblat – Kitty Locane – Mónica Salvador – Victoria Carreras.

Actor de Comedia

Martín Bossi – Gustavo Bermúdez – Damián de Santo – Diego Pérez – Matías Alé.

Comedia Dramática

Made In Lanús – El Secreto – Alejandra – Edipo en Ezeiza.

Actor de Comedia Dramática

Gerardo Romano – Martín Rechimuzzi – Alberto Ajaka.

Actriz de Comedia Dramática

Ana María Picchio – Malena Solda – Julieta Carrera.

Drama

La Ballena – Relatividad – El Debate.

Actor de Drama

Julio Chávez – Luis Machín – Enrique Dumont – Gabriel Rovito – Paulo Brunetti.

Actriz de Drama

Laura Oliva – Gabriela Toscano – Lucía Aduriz.

Dirección Nacional

Ricky Pashkus – Luis Brandoni – Marcelo Caballero – Marcos Carnevale – Manuel González Gil.

Teatro Musical

Gwen – La Llamada – Pretty Woman.

Actor de Teatro Musical

César “Banana” Pueyrredón – Juan Ingaramo – Mariano Saborido.

Actriz de Teatro Musical

Camila Suero – Flor Jazmín Peña – Florencia Peña.

Music Hall – Café Concert

Fátima Universal – Operación Rosa Rosa – Función Imposible.

Humor

Feliz día, Sutottos – Experiencia Dalia Gutmann – Rápido y Gracioso.

Labor Humorística

Roberto Peña – Paquito Wanchankein – Rodrigo Vagoneta – Fátima Flórez.

Actuación de Reparto

Mariano Magnífico – Esteban Prol – Leticia Siciliani – Rodrigo Noya.

Unipersonal

Chanta – Prima Facie – Los Habitantes – El Invierno del Oso – No me muero.

Espectáculo Alternativo

El Mecanismo de Alaska – Algo lindo del horror – Mayumaná – Sex – Cae una catedral.

Labor en Espectáculo Alternativo

Diego Ramos – Gloria Carrá – Nicolás Riera – Julieta Ortega – Federico Lehmann – Mariana “Cumbi” Bustinza.

Revelación

Juli Castro – Juan Amador – Guillermo Arengo – Pata Liberati – Marina Oddo.

Stand Up

Ruido de Mate – Te pido mil disculpas – Lo peor de Eber Ludueña.

Infantiles

Mor Malhú – AventurHadas – La Sirena y el Pirata.

Recital Infantil

Pequeño Pez – La Granja de Zenón – Las Guardianas K-Pop.

Variedades

Servián, el circo – Fantasía sobre Hielo – Puertas a mundos – Dinosaurios – Mar del Enciende.

Transformismo

Distintas – El hotel de las ladies deluxe – Icónica.

Danza Nacional

Bloody Tango – Noche de Clásicos – Un poyo rojo – Mora Godoy – Materia fungible.

Danza Marplatense

Chicago y el Mundo de Bob Fosse – Destino Tango – Lúdica.

Coreografía

Franco Rau – María Laura Cattalini y Noelia Marzol – David Señoran.

Compañía de Danza

Bloody Tango – Ballet Iñaki Urlezaga – David Señoran.

Escenografía

Jorge Ferrari – Tatiana Madineo y Luciana Peralta Bó – Lucila Rojo.

Vestuario

Ginentt Servián y equipo – Andrea Aguirre – Mercedes Colombo – Fátima Flórez y Glicelia Ibarra – Mónica Sirio.

Iluminación

Martín Lugones – Fernando Urta – Ariel Valdesogo y equipo.

Producción Nacional

En la categoría Producción Nacional, los Premios Estrella de Mar destacaron a cuatro grandes nombres de la industria teatral. Entre ellos se encuentra el Teatro Tronador, nominado por sus múltiples coproducciones: La Ballena junto a Rimas Producciones; La Llamada junto a Fammas Producciones, CC Konex y Producciones Franca; ¡Chau Macoco! y Cyrano en colaboración con el Teatro San Martín; y La Granja de Zenón junto a El Reino Infantil.

También figura la productora encabezada por Adrián Suar y Guillermo Francella, acompañados por Ezequiel Corbo, Pablo Kompel, Federico Hoppe y Diego Djeredjian, por su trabajo en La Cena de los Tontos.

Otro de los nominados es Carlos Rottemberg, reconocido por Toc Toc, además de sus coproducciones de El Secreto junto a Tomás Rottemberg, Faroni Producciones y Juan Manuel Caballé; y Made in Lanús junto a Nazarena Bredeston, Taboada Producciones y Juan Manuel Caballé.

Completa la terna Pardo Producciones, destacada por su trabajo en Pretty Woman, el musical y Fátima Universal.

Microteatro

Preguntitas al tarot – Que nacieron hijos nuestros – El testamento de Juana.

Autor Nacional

Leo Rizzi – Andrés Bazzalo – Susana Estrella.