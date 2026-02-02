En su nueva faceta como empresaria, Agustina Cherri sorprende entregando su propia línea de skincare natural en la casa de los famosos. Tras las primeras ediciones junto a Marcela Kloosterboer y Gastón Pauls, la actriz presenta un nuevo episodio con Luciano Pereyra.

En cada entrega, Cherri explica los beneficios de incorporar un cuidado de la piel simple, consciente y fácil de sostener en el día a día y comparte los productos que integran su línea.

Mundía, según explica la actriz, está formulada a base de hongo Reishi, un activo natural que se consolidó como tendencia global dentro de la cosmética contemporánea.

Agustina Cherri y Luciano Pereyra

Agustina Cherri confesó quién fue su primer novio famoso

Agustina Cherri se sentó en la mesaza de La Noche de Mirtha Legrand donde contó cómo puso en pausa su carrera actoral para empezar a ser empresaria, lo que llamó poderosamente la atención de la conductora.

Mirtha Legrand y Agustina Cherri en la mesaza (Fotos: capturas eltrece)

Con el correr de la noche, la charla fue derivando hacia otros tópicos y Mirtha le hizo un comentario: “Muchos jóvenes se han enamorado de vos.Tomás Yankelevich, por ejemplo”.

“Tomás, sí. Fue mi novio. Fue mi primer novio”, reconoció ella.

“¿En serio? ¿Tu primer novio?”, se sorprendió la conductora. “Sí. Éramos muy chiquitos. Yo estaba trabajando con Tomás, el hijo de Cris (Morena)”, recordó Agustina