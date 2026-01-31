Todo comenzó en 1991, cuando Jimena Monteverde era apenas una joven y Mariano, un hombre separado y 15 años mayor que ella, visitaba el vivero familiar en Pilar como amigo de su padre.
Las visitas de Mariano se volvieron cada vez más frecuentes, algo que no pasó desapercibido para Daniel, el papá de la cocinera, quien bromeaba: “¡Otra vez vos por acá!”.
Lejos de poner obstáculos, el padre mostró desde el principio su apoyo al vínculo que comenzaba a gestarse. Lo que empezó como encuentros casuales entre plantas y flores se transformó en una historia de amor que lleva más de tres décadas.
ASÍ FUE EL CASAMIENTO DE JIMENA Y MARIANO
Tras dos años de noviazgo, la pareja decidió dar el gran paso. El 5 de febrero de 1993, en Pilar, Jimena Monteverde y Mariano se casaron cuando ella tenía apenas 20 años y él 35. Pero la historia tenía un condimento extra: Jimena estaba embarazada de Victorio, su primer hijo.
“FUE MI PRIMER NOVIO Y EL ÚNICO HOMBRE EN MI VIDA”
La chef resume su vínculo con palabras simples pero profundas: “Fue mi primer novio y el único hombre en mi vida. Un compañero incondicional y un sostén”.