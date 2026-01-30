El brownie es uno de los postres favoritos de la mesa argentina, y en esta versión se prepara con un formato de torta helada que reversiona su gusto: combina una base intensa de chocolate con una mousse de dulce de leche suave y bien aireada, logrando un equilibrio que funciona perfecto.
Esta receta es rendidora y se hace fácilmente: la torta helada a base de brownie se arma por capas y luego se lleva a la heladera hasta el momento de servirla. La clave está en respetar bien los ingredientes y en trabajar bien la mousse, para que quede liviana y sostenga la estructura del postre.
Ingredientes para la torta helada de brownie
Base y tapa
- Base y tapa de brownie (ya cocidas)
Para la mousse de dulce de leche
- 600 g de crema de leche
- 300 g de merengue italiano
- 300 g de dulce de leche repostero
- 14 g de gelatina sin sabor
- 150 g de chocolate picado
Para terminar
- 200 g de crema de leche
- Azúcar impalpable, c/n
Procedimiento
- Batir la crema de leche a medio punto y reservar en frío.
- Preparar un almíbar con el azúcar y el agua.
- Mientras tanto, comenzar a batir las claras; cuando la burbuja sea grande, incorporar el almíbar en forma de hilo.
- Batir hasta que el bowl se enfríe y se obtenga un merengue firme y brillante.
- Mezclar el dulce de leche con la crema batida y luego incorporar el merengue con movimientos envolventes.
- Hidratar la gelatina sin sabor y sumarla a la preparación. Agregar el chocolate picado.
- Forrar un molde circular de 26 cm con una banda de acetato.
- Colocar una base de brownie, cubrir con la mousse y terminar con la tapa de brownie.
- Llevar a frío hasta que tome buena consistencia.
- Desmoldar y decorar con crema batida y azúcar impalpable antes de servir.
