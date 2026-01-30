Nesi, reconocida mundialmente como la voz detrás de “Yo Perreo Sola” de Bad Bunny, inicia una nueva etapa en su carrera con el lanzamiento de “Se Vale To”.

Desde 2020, Nesi dejó una marca imborrable en la cultura del género urbano al ser parte de uno de los temas más influyentes del reggaetón contemporáneo.

Su participación en “Yo Perreo Sola” no solo trascendió fronteras, sino que también derivó en un remix histórico junto a Ivy Queen, presentado en los Billboard Music Awards, un momento clave para la visibilidad femenina dentro del movimiento.

Tras ese hito, NESI construyó una carrera en ascenso, colaborando con figuras como El Alfa, Kevvo, Yovngchimi, Jowell y Randy, Luar La L, Lil Pump, Blessd, Nio García y DJ Luian, afianzándose como una de las voces más fuertes del panorama urbano internacional.

“Se Vale To”: actitud, liderazgo y una artista en control

Producido por Boy Wonder CF y Charlee Way, “Se Vale To” presenta a una NESI más segura, directa y dominante que nunca. La canción expresa la mirada de una mujer que decide, lidera y deja claro lo que quiere, con un tono firme y seductor que reafirma su poder dentro del género.