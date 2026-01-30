Myke Towers vuelve a Buenos Aires y lo hace con toda su potencia. El 19 de abril en Arena Tecnópolis, uno de los artistas más convocantes del género urbano presentará un espectáculo cargado de energía, flow y una conexión única con su público argentino.

Con una carrera en ascenso constante y una proyección internacional que no se detiene, Myke Towers se consagró como una de las voces más influyentes del trap y el reggaetón latino.

Dueño de un estilo distintivo y una presencia escénica arrolladora, regresa al país con un show de nivel mundial en el que repasará sus grandes éxitos y las canciones que definen su presente artístico.

Entradas para Myke Towers en Buenos Aires

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 30 a las 12 hs, con preventa exclusiva para Banco Galicia. La venta general comenzará el sábado 20 de enero a las 12 hs, ambas opciones con el beneficio de 6 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa Crédito Banco Galicia.

👉 Entradas disponibles en linke-arte.com

Se presenta en Argentina con su nuevo disco: Island Boyz

Información importante

● Evento apto para todo público.

● Menores a partir de 3 años pueden ingresar con entrada.

● Menores de 16 años deben asistir acompañados por un adulto responsable.

Un show explosivo en medio de un gran momento creativo

La fecha en Tecnópolis llega en plena etapa de inspiración para el artista, impulsado por el lanzamiento de Island Boyz, su nuevo álbum. En este proyecto, Towers explora una vibra más fresca, caribeña y veraniega, sin perder la esencia urbana que lo convirtió en un referente global. El disco ya recibió una fuerte aprobación de sus fans, quienes destacan su sonido relajado y la autenticidad que Myke transmite en redes y en vivo.

Hits, novedades y un repertorio que bate récords

Éxitos como LALA, La Falda, Diosa, Adivino y los nuevos temas de Island Boyz formarán parte de una noche que promete emoción, baile y millones de reproducciones convertidas en coro del público. Un show pensado para disfrutar la potencia, el carisma y el talento de uno de los artistas más escuchados del momento.