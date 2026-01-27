The Lumineers confirma su esperado regreso a la Argentina con un show único el 29 de abril en el Estadio Malvinas Argentinas, como parte de su Automatic World Tour 2026.

Liderados por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites, el grupo vuelve a Buenos Aires en uno de los mejores momentos de su carrera.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de AllAccess.com.ar, con venta general el viernes 30 de enero a las 10:00 horas.

ENTRADAS THE LUMINEERS EN ARGENTINA

La banda de folk contemporáneo vuelve a Buenos Aires para presentarse en el Estadio Malvinas Argentinas.

Formados en Denver, Colorado, The Lumineers alcanzaron el reconocimiento internacional en 2012 con “Ho Hey”, single de su álbum debut homónimo.

El disco alcanzó el puesto #2 del Billboard 200, obtuvo certificaciones multiplatino y les valió nominaciones a los premios GRAMMY®, incluyendo Best New Artist.

Su crecimiento se consolidó con Cleopatra, álbum que debutó #1 en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, y que incluyó éxitos como “Ophelia”, canción que supera ampliamente el billón de reproducciones en Spotify. En 2019, la banda profundizó su costado más conceptual con III, un trabajo aclamado por la crítica que volvió a liderar los rankings alternativos con “Gloria”.

Un tour histórico y un regreso muy esperado

El último tour de The Lumineers fue un verdadero hito: más de 1.1 millones de entradas vendidas en 120 ciudades de 29 países, con shows históricos en estadios como Coors Field (Denver) y Wrigley Field (Chicago), donde rompieron récords de asistencia y recaudación.

A lo largo de los años, The Lumineers también ampliaron su universo sonoro con colaboraciones junto a P!nk, Zach Bryan, Noah Kahan y James Bay.