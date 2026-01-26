Rawayana, la banda venezolana ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, confirmó su regreso a la Argentina como parte de su nueva gira internacional “¿Dónde es el after? World Tour”. El show será el 20 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.
Preventa y venta de entradas para Rawayana en Argentina
Las entradas para ver a Rawayana en el Movistar Arena estarán disponibles a través del portal de Movistar Arena, con el siguiente cronograma:
- Preventa BBVA Visa: Lunes 2 de febrero a las 13 hs
- 💳 Beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa
- Venta general: Martes 3 de febrero a las 13 hs
- 💳 Todos los medios de pago y 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa
“¿Dónde es el after? World Tour”: una gira internacional ambiciosa
Promovida por Live Nation y Rimas Nation, la gira internacional de Rawayana comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, y recorrerá importantes escenarios de Latinoamérica y España.
En mayo, la banda se presentará en Madrid y Barcelona, mientras que en junio regresará a México con shows en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el histórico Palacio de los Deportes. El tour continuará por Centroamérica y llegará a Sudamérica en agosto, con fechas en Perú, Argentina, Chile y Ecuador.
El nuevo álbum “¿Dónde es el after?”
La gira se anuncia tras el lanzamiento de “¿Dónde es el after?”, el nuevo álbum de estudio de Rawayana: un ambicioso proyecto de 23 canciones que propone un viaje sensorial inspirado en la búsqueda constante de experiencias que superen lo ya vivido.
El disco incluye temas destacados como “La Noche Que No Había Uber”, presentado en Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que marcó el debut de la banda en COLORS. Además, cuenta con colaboraciones estelares junto a Manuel Turizo, Elena Rose, Carín León, Grupo Frontera, DannyLux, Magic Juan, Jowell & Randy, entre otros.
El álbum debutó en el puesto #2 del Top Albums Debut Global de Spotify y en el #1 del Top Album Debuts USA, mientras que “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, alcanzó el #8 del Top Songs Debut USA.
Fechas confirmadas del “¿Dónde es el after? World Tour”
- 17 de abril – Bogotá, Colombia – Movistar Arena
- 15 de mayo – Madrid, España – Movistar Arena
- 17 de mayo – Barcelona, España – Palau St. Jordi
- 3 de junio – Mérida, México – Foro GNP
- 5 de junio – Puebla, México – Auditorio GNP
- 6 de junio – Ciudad de México – Palacio de los Deportes
- 9 de junio – Monterrey, México – Auditorio Banamex
- 10 de junio – Guadalajara, México – Auditorio Telmex
- 19 de junio – San Salvador, El Salvador – Complejo Cuscatlán
- 20 de junio – Tegucigalpa, Honduras – Coliseo Nacional de Ingenieros
- 26 de junio – Ciudad de Panamá, Panamá – Plaza Amador
- 27 de junio – San José, Costa Rica – Parque Viva
- 15 de agosto – Lima, Perú – Costa 21
- 20 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena
- 22 de agosto – Santiago, Chile – Movistar Arena
- 27 de agosto – Quito, Ecuador – Coliseo Rumiñahui
- 29 de agosto – Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire
Rawayana, una de las bandas más influyentes de la música latina
Con más de 1.500 millones de reproducciones globales y 5,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Rawayana se consolidó como la banda venezolana más importante de la actualidad. Su fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house y rock, sumada a un show en vivo de alta energía, los posiciona como una de las propuestas más innovadoras de la música latina contemporánea.
En los últimos años, la banda debutó en Coachella, participó de la experiencia inmersiva Cercle en Ciudad de México y formó la superbanda ASTROPICAL junto a Bomba Estéreo, reafirmando su impacto global.