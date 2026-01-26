Rawayana, la banda venezolana ganadora del GRAMMY® y del Latin GRAMMY®, confirmó su regreso a la Argentina como parte de su nueva gira internacional “¿Dónde es el after? World Tour”. El show será el 20 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Preventa y venta de entradas para Rawayana en Argentina

El ¿Dónde es el after? World Tour, promovido por Live Nation y Rimas Nation, iniciará el próximo 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia

Las entradas para ver a Rawayana en el Movistar Arena estarán disponibles a través del portal de Movistar Arena, con el siguiente cronograma:

Preventa BBVA Visa: Lunes 2 de febrero a las 13 hs

💳 Beneficio de 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa

Venta general: Martes 3 de febrero a las 13 hs

💳 Todos los medios de pago y 3 cuotas sin interés con tarjetas BBVA Visa

“¿Dónde es el after? World Tour”: una gira internacional ambiciosa

Promovida por Live Nation y Rimas Nation, la gira internacional de Rawayana comenzará el 17 de abril en el Movistar Arena de Bogotá, y recorrerá importantes escenarios de Latinoamérica y España.

Originario de Venezuela, Rawayana ha lanzado cinco álbumes de estudio

En mayo, la banda se presentará en Madrid y Barcelona, mientras que en junio regresará a México con shows en Mérida, Puebla, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde debutará en el histórico Palacio de los Deportes. El tour continuará por Centroamérica y llegará a Sudamérica en agosto, con fechas en Perú, Argentina, Chile y Ecuador.

El nuevo álbum “¿Dónde es el after?”

El álbum incluye los temas “La Noche Que No Había Uber”, sencillo con el que Rawayana debutó en la prestigiosa vitrina de Gallery Sessions,

La gira se anuncia tras el lanzamiento de “¿Dónde es el after?”, el nuevo álbum de estudio de Rawayana: un ambicioso proyecto de 23 canciones que propone un viaje sensorial inspirado en la búsqueda constante de experiencias que superen lo ya vivido.

El disco incluye temas destacados como “La Noche Que No Había Uber”, presentado en Gallery Sessions, y “Reyimiller”, que marcó el debut de la banda en COLORS. Además, cuenta con colaboraciones estelares junto a Manuel Turizo, Elena Rose, Carín León, Grupo Frontera, DannyLux, Magic Juan, Jowell & Randy, entre otros.

El álbum debutó en el puesto #2 del Top Albums Debut Global de Spotify y en el #1 del Top Album Debuts USA, mientras que “Inglés en Miami”, junto a Manuel Turizo, alcanzó el #8 del Top Songs Debut USA.

Fechas confirmadas del “¿Dónde es el after? World Tour”

17 de abril – Bogotá, Colombia – Movistar Arena

15 de mayo – Madrid, España – Movistar Arena

17 de mayo – Barcelona, España – Palau St. Jordi

3 de junio – Mérida, México – Foro GNP

5 de junio – Puebla, México – Auditorio GNP

6 de junio – Ciudad de México – Palacio de los Deportes

9 de junio – Monterrey, México – Auditorio Banamex

10 de junio – Guadalajara, México – Auditorio Telmex

19 de junio – San Salvador, El Salvador – Complejo Cuscatlán

20 de junio – Tegucigalpa, Honduras – Coliseo Nacional de Ingenieros

26 de junio – Ciudad de Panamá, Panamá – Plaza Amador

27 de junio – San José, Costa Rica – Parque Viva

15 de agosto – Lima, Perú – Costa 21

20 de agosto – Buenos Aires, Argentina – Movistar Arena

22 de agosto – Santiago, Chile – Movistar Arena

27 de agosto – Quito, Ecuador – Coliseo Rumiñahui

29 de agosto – Guayaquil, Ecuador – Coliseo Voltaire

Rawayana, una de las bandas más influyentes de la música latina

Alberto «Beto» Montenegro

Con más de 1.500 millones de reproducciones globales y 5,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, Rawayana se consolidó como la banda venezolana más importante de la actualidad. Su fusión de ritmos caribeños con funk, reggae, soul, house y rock, sumada a un show en vivo de alta energía, los posiciona como una de las propuestas más innovadoras de la música latina contemporánea.

En los últimos años, la banda debutó en Coachella, participó de la experiencia inmersiva Cercle en Ciudad de México y formó la superbanda ASTROPICAL junto a Bomba Estéreo, reafirmando su impacto global.