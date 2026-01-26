Julieta Nair Calvo vivió un momento mágico junto a Andrés Rolando, quien le propuso matrimonio en un escenario de ensueño. La actriz argentina compartió en sus redes sociales el emotivo instante en el que su pareja se arrodilló frente a familiares y amigos para pedirle que sea su esposa.

El empresario eligió una playa como escenario perfecto para declarar su amor eterno, rodeado de los seres más queridos de la pareja, incluyendo a sus dos hijos, Valentino e Isabella.

Antes de sacar el anillo, Rolando pronunció unas palabras que quedaron grabadas para siempre: “Es la mamá que hubiese soñado siempre para mis hijos. No puedo pensar en una mujer mejor y tan amorosa y que ilumine tanto mi día a día“.

CRÉDITO: Instagram

DE UNA CITA A CIEGAS AL ALTAR

La historia de amor entre la protagonista de televisión y el empresario comenzó en 2018 gracias a una cita a ciegas organizada por la actriz Gimena Accardi. Tras ese primer encuentro, retomaron contacto por redes sociales y la relación avanzó vertiginosamente.

La pareja consolidó su vínculo con la llegada de Isabella en enero del año pasado, sumándose a Valentino, el primer hijo en común. Ahora, con esta propuesta de casamiento, la familia se prepara para celebrar una nueva etapa juntos.

Foto: @julietanaircalvo

Foto: @julietanaircalvo

Emocionada, la actriz expresó en Instagram: “Bajo los ojos emocionados de toda nuestra familia y amigos, tuve la propuesta de casamiento más hermosa del mundo. Gracias amor de mi vida por esta noche que nunca voy a olvidar. Con vos hasta el infinito. Te amo“.

El posteo recibió una avalancha de mensajes de felicitación de parte del ambiente artístico y sus seguidores, quienes celebraron este nuevo capítulo en la vida de la pareja.