El verano llegó con todo y, mientras las familias arman las valijas para disfrutar de unos días de descanso, los gatos quedan en casa enfrentando un desafío silencioso: el calor extremo.

A diferencia de los perros, que muchas veces viajan con sus tutores, los felinos suelen quedarse en su territorio, por lo que es fundamental tomar recaudos para que no sufran golpes de calor ni otros problemas de salud.

Claves para cuidar a tu gato en los días de altas temperaturas

Juan Atilio Di Paolo, asesor veterinario de Eukanuba, compartió una serie de recomendaciones para que los gatos pasen el verano de la mejor manera, incluso si sus tutores están de vacaciones.

Foto: prensa

Revisá cobertizos, invernaderos y casas de jardín antes de cerrarlos. Los gatos pueden buscar refugio en estos lugares y quedar atrapados, lo que puede ser peligroso por el calor y la falta de agua.

Nunca dejes a tu gato en autos, galerías cerradas o casas rodantes, ni siquiera por poco tiempo. La temperatura sube rapidísimo y puede ser fatal.

Dejá ventanas y puertas entreabiertas para que circule el aire, siempre que sea seguro. Si tu gato vive solo adentro, considerá trabas especiales para ventilar sin que pueda escaparse.

Usá protector solar apto para mascotas en las zonas expuestas como orejas y nariz, sobre todo si tu gato tiene pelaje blanco o claro. Consultá siempre con el veterinario antes de aplicar cualquier producto.

Asegurá sombra y agua fresca en todo momento. Sumá cubitos de hielo al agua o prepará premios helados para que se refresque.

Ofrecé toallas húmedas o una bolsa de hielo envuelta en una toalla para que tu gato se acueste y encuentre alivio.

Cepillalo seguido: El cepillado ayuda a eliminar el pelo muerto y deja el manto más liviano, ideal para el calor.

Cuidá la alimentación: Evitá cambios bruscos de horario o dejar la comida al sol, ya que puede echarse a perder y afectar la salud de tu gato.

Foto: prensa

Síntomas de alerta: cuándo preocuparse

Los tutores y cuidadores deben estar atentos a señales como jadeo, babeo, letargo, desorientación, falta de coordinación, vómitos, diarrea, colapso o convulsiones.

Estos síntomas pueden indicar un golpe de calor y requieren atención veterinaria urgente.

Para prevenir estos cuadros, es clave:

Ofrecer refugios frescos y con sombra.

Poner varios bebederos con agua en distintos puntos de la casa o el jardín.

Cepillar regularmente, pero nunca rapar al gato (salvo que tenga nudos), porque el pelaje lo protege del sol y ayuda a regular la temperatura.

¿Qué hacer con tu gato cuando te vas de vacaciones?

A los gatos no les gustan los cambios ni las mudanzas. Por eso, lo ideal es que se queden en su casa con un cuidador de confianza.

El responsable debe asegurarse de que no falte alimento, piedras sanitarias y todo lo necesario para que el felino esté cómodo y seguro.

En este contexto, Eukanuba lanzó el sorteo “¿Quién cuida al gato?”, para reconocer y premiar a quienes se quedan al cuidado de los gatos de amigos o familiares durante las vacaciones.

La marca también acompaña a las familias en la Costa Atlántica con actividades para perros y, este año, suma propuestas para el bienestar de los felinos, promoviendo entornos seguros y una alimentación adecuada tanto para gatitos como para gatos adultos.

El verano puede ser una época complicada para los gatos, pero con estos cuidados, podés asegurarte de que tu compañero peludo pase la temporada de calor sin sobresaltos.