Diego Topa usó su cuenta de Instagram para saludar a su hija Mitai, que cumplió 6 años.

“Hoy celebramos seis años de amor infinito, de risas que nos llenan el alma, de abrazos que lo curan todo y de una luz tan fuerte que nos cambió la vida para siempre”, escribió el artista.

En otro tramo, definió a Mitai con una frase que derritió a sus seguidores: “Mitai, sos ternura, alegría y magia pura”. Y remarcó el lugar que tiene en su universo: “Nuestro mayor regalo, nuestra inspiración diaria y la razón por la que creemos todavía aún más en el amor verdadero”.

Diego Topa celebró el cumpleaños de su hija Mitaí.

EL MENSAJE DE DIEGO TOPA POR EL CUMPLEAÑOS DE SU HIJA

Topa también destacó el aprendizaje que le dejó su hija en estos años. “Gracias por enseñarnos a mirar el mundo con ojos llenos de colores, a jugar sin miedo y a amar sin medida y siempre libre”, expresó, sintetizando el efecto transformador que tuvo Mitai en la dinámica familiar.

El cierre llegó con deseos para el futuro de la niña y una promesa que atravesó todo el posteo: “Que este nuevo año esté lleno de sueños, aventuras, amigos, canciones, juegos y muchísima felicidad”.

Y concluyó con el compromiso emocional de estar siempre: “Nosotros, tus papás, vamos a estar siempre acá: cuidándote, acompañándote, sosteniéndote y amándote con todo el corazón. Te amamos infinito. Feliz cumple, Miti”.





Topa celebró el cumpleaños de su hija, Mitai. Crédito: Instagram



