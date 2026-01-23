Desde el viernes 6 de febrero, Espacio Callejón presenta El mayordomo, una obra que combina tragicomedia, thriller y humor absurdo, con una historia atrapante donde nada es lo que parece.

¿De qué trata “El mayordomo”?

Una herencia inesperada, una casa antigua llena de secretos y la aparición de dos supuestos familiares desatan una farsa tan divertida como inquietante. Para no perderlo todo, Federico toma una decisión extrema: convertirse en el mayordomo de su propia casa.

A partir de allí, la mentira crece, los vínculos se enredan y las apariencias engañan. El mayordomo propone una mirada irónica y sensible sobre el amor, las herencias, las identidades y las segundas oportunidades, con situaciones absurdas que mantienen la tensión y el humor de principio a fin.

Ficha técnica de “El mayordomo”

Dramaturgia: Natalia Silvina Figueiras

Dirección: Gastón Dufau

Reparto de “El mayordomo”

Federico — Santiago Vicchi

Osvaldo — Ricardo Larrama

Nicole — Natalia Figueiras

Ricardo — Bautista Duarte

Patricia — Carina Buono

Funciones, entradas y ubicación