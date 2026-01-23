Desde el viernes 6 de febrero, Espacio Callejón presenta El mayordomo, una obra que combina tragicomedia, thriller y humor absurdo, con una historia atrapante donde nada es lo que parece.
¿De qué trata “El mayordomo”?
Una herencia inesperada, una casa antigua llena de secretos y la aparición de dos supuestos familiares desatan una farsa tan divertida como inquietante. Para no perderlo todo, Federico toma una decisión extrema: convertirse en el mayordomo de su propia casa.
A partir de allí, la mentira crece, los vínculos se enredan y las apariencias engañan. El mayordomo propone una mirada irónica y sensible sobre el amor, las herencias, las identidades y las segundas oportunidades, con situaciones absurdas que mantienen la tensión y el humor de principio a fin.
Ficha técnica de “El mayordomo”
- Dramaturgia: Natalia Silvina Figueiras
- Dirección: Gastón Dufau
Reparto de “El mayordomo”
- Federico — Santiago Vicchi
- Osvaldo — Ricardo Larrama
- Nicole — Natalia Figueiras
- Ricardo — Bautista Duarte
- Patricia — Carina Buono
Funciones, entradas y ubicación
- Funciones: Viernes a las 20 horas
- Entradas: General $20.000
- Venta: por Alternativa Teatral
- Duración: 1 hora 10 minutos
- Lugar: Espacio Callejón — Humahuaca 3759, CABA