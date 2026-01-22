Las vacaciones en José Ignacio, Punta del Este, se convirtieron en el escenario perfecto para que Sarah Burlando y su sobrino Beltrán deslumbraran con un outfit coordinado que combina sofisticación y ternura.

Barby Franco, mamá de Sarah y abuelastra del pequeño, fue la encargada de capturar y compartir este momento íntimo que rápidamente se viralizó en Instagram por su dulzura y buen gusto.

MATCHY MATCHY: CUANDO LA MODA UNE GENERACIONES

La tendencia del matchy matchy —vestir a los integrantes de la familia con prendas coordinadas— llegó para quedarse, y Sarah junto a Beltrán lo demuestran con creces. En esta oportunidad, ambos lucieron un conjunto verde oliva y blanco que respira frescura y naturalidad, perfecto para los días de calor en la intimidad del hogar.

Sarah, de tres años, eligió una remera blanca de manga larga en algodón liviano, ideal para protegerse del sol sin perder comodidad. La combinó con una falda short en verde oliva, confeccionada en tela flexible que permite el movimiento libre tan necesario en la infancia. El toque distintivo lo aportó un sombrero de paja tejido con ala media y detalles en tonos neutros, que le dio un aire bohemio y campestre al look.

Sarah Burlando y su sobrino Beltrán derrochan ternura con un look coordinado en José Ignacio. Crédito: Instagram

Por su parte, Beltrán, de apenas un año, vistió un adorable enterito tipo jardinero en el mismo tono verde oliva, con tiradores y botones a la vista que le suman un toque vintage. Debajo, una remera blanca de algodón replica la base del outfit de su tía, logrando una armonía visual impecable.

COMODIDAD Y ESTILO: LA FILOSOFÍA DETRÁS DEL VESTUARIO

Lo que más destaca de esta propuesta es la elección de materiales nobles y colores orgánicos. El algodón predomina en ambas prendas, garantizando transpirabilidad y suavidad para la piel sensible de los más pequeños. La paleta cromática —blancos puros y verdes terrosos— no solo dialoga con el paisaje de José Ignacio, sino que refleja una moda infantil consciente que prioriza el confort sin resignar estética.

Ambos primos fueron fotografiados descalzos, jugando en el living de la casa y compartiendo travesuras junto al perro salchicha de la familia, lo que refuerza la espontaneidad y autenticidad de la escena.