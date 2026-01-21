El chipá a las brasas propone una forma distinta de llevar a la parrilla uno de los sabores más representativos de la cocina del Litoral. Con su base de fécula de mandioca y quesos intensos, esta versión aprovecha el calor directo para lograr una textura crocante por fuera y bien tierna por dentro, ideal para compartir en una comida al aire libre.

La receta se completa con un armado generoso, donde entran en juego vegetales grillados, frutas asadas y hierbas frescas, además de un acompañamiento vegetal especiado y un postre simple pero contundente. Es una propuesta pensada para mesas largas, sin apuro y con platos que se pueden ir sumando a medida que avanza la parrilla.

Ingredientes para el chipá a la parrilla

Para la chipá

1 kg de fécula de mandioca

200 g de manteca

700 g de queso pategrás en cubos

300 g de queso reggianito rallado grueso

40 g de polvo de hornear

250 cc de leche

200 cc de jugo de naranja

2 hojas de laurel

6 g de ají molido

4 g de ajo en polvo

2 ramas de tomillo

Para el armado

4 hinojos limpios

2 naranjas

100 g de manteca

1 ananá

6 cebollas moradas

2 paltas

300 g de stracciatella

Eneldo, menta y cilantro

Sal en escamas, sal fina y pimienta

Aceite de oliva

Coliflor especiado con puré de cajú

1 coliflor grande

1 litro de leche

1 cda de tandoori

Merken

1 cdta de baharat

Sal y pimienta

50 g de manteca

100 g de cajú hidratado

Jugo y ralladura de limón

Aceite de oliva

Peras al Malbec

4 peras

1 litro de vino Malbec

1 taza de azúcar

1 cdta de canela

Jengibre

Limón

Manteca

Helado de crema, para servir

La receta de chipá se acompaña con coliflor a la parrilla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Chipá a la parrilla

Infusionar la leche con el tomillo y el laurel. Dejar enfriar. En un bowl grande, colocar la fécula, los quesos, la manteca, los condimentos, el polvo de hornear y sumar la leche infusionada junto con el jugo de naranja. Mezclar hasta obtener una masa migosa y homogénea. Formar bollos, estirarlos y llevarlos a la parrilla caliente. Cocinar hasta dorar de ambos lados y reservar.

Vegetales y armado

Cortar el ananá en ruedas y dorarlo en la parrilla. Cocinar los hinojos y las cebollas directamente sobre las brasas hasta que estén tiernos. Sobre la chipá caliente, colocar stracciatella, ananá, cebollas e hinojos. Terminar con palta, hierbas frescas, sal en escamas y un chorrito de oliva.

Coliflor especiado

Cortar el coliflor en trozos grandes y hervirlo en leche y agua con granos de pimienta. Preparar una marinada con tandoori, merken, baharat y aceite de oliva. Pintar el coliflor, llevar a la parrilla y dorar con cubos de manteca. Para el puré, procesar los cajú con parte del líquido de remojo, jugo y ralladura de limón y oliva. Servir el coliflor con el puré y ajustar condimentos.

Peras al vino tinto

Hervir el vino con el azúcar y los condimentos a fuego bajo hasta reducir. Incorporar las peras y cocinar durante 20 minutos. Retirarlas y caramelizarlas a la chapa con un poco de manteca. Servir con helado de crema, menta fresca y la reducción del vino.

