El chipá a las brasas propone una forma distinta de llevar a la parrilla uno de los sabores más representativos de la cocina del Litoral. Con su base de fécula de mandioca y quesos intensos, esta versión aprovecha el calor directo para lograr una textura crocante por fuera y bien tierna por dentro, ideal para compartir en una comida al aire libre.
La receta se completa con un armado generoso, donde entran en juego vegetales grillados, frutas asadas y hierbas frescas, además de un acompañamiento vegetal especiado y un postre simple pero contundente. Es una propuesta pensada para mesas largas, sin apuro y con platos que se pueden ir sumando a medida que avanza la parrilla.
Ingredientes para el chipá a la parrilla
Para la chipá
- 1 kg de fécula de mandioca
- 200 g de manteca
- 700 g de queso pategrás en cubos
- 300 g de queso reggianito rallado grueso
- 40 g de polvo de hornear
- 250 cc de leche
- 200 cc de jugo de naranja
- 2 hojas de laurel
- 6 g de ají molido
- 4 g de ajo en polvo
- 2 ramas de tomillo
Para el armado
- 4 hinojos limpios
- 2 naranjas
- 100 g de manteca
- 1 ananá
- 6 cebollas moradas
- 2 paltas
- 300 g de stracciatella
- Eneldo, menta y cilantro
- Sal en escamas, sal fina y pimienta
- Aceite de oliva
Coliflor especiado con puré de cajú
- 1 coliflor grande
- 1 litro de leche
- 1 cda de tandoori
- Merken
- 1 cdta de baharat
- Sal y pimienta
- 50 g de manteca
- 100 g de cajú hidratado
- Jugo y ralladura de limón
- Aceite de oliva
Peras al Malbec
- 4 peras
- 1 litro de vino Malbec
- 1 taza de azúcar
- 1 cdta de canela
- Jengibre
- Limón
- Manteca
- Helado de crema, para servir
Procedimiento
Chipá a la parrilla
- Infusionar la leche con el tomillo y el laurel. Dejar enfriar.
- En un bowl grande, colocar la fécula, los quesos, la manteca, los condimentos, el polvo de hornear y sumar la leche infusionada junto con el jugo de naranja.
- Mezclar hasta obtener una masa migosa y homogénea.
- Formar bollos, estirarlos y llevarlos a la parrilla caliente.
- Cocinar hasta dorar de ambos lados y reservar.
Vegetales y armado
- Cortar el ananá en ruedas y dorarlo en la parrilla.
- Cocinar los hinojos y las cebollas directamente sobre las brasas hasta que estén tiernos.
- Sobre la chipá caliente, colocar stracciatella, ananá, cebollas e hinojos.
- Terminar con palta, hierbas frescas, sal en escamas y un chorrito de oliva.
Coliflor especiado
- Cortar el coliflor en trozos grandes y hervirlo en leche y agua con granos de pimienta.
- Preparar una marinada con tandoori, merken, baharat y aceite de oliva.
- Pintar el coliflor, llevar a la parrilla y dorar con cubos de manteca.
- Para el puré, procesar los cajú con parte del líquido de remojo, jugo y ralladura de limón y oliva.
- Servir el coliflor con el puré y ajustar condimentos.
Peras al vino tinto
- Hervir el vino con el azúcar y los condimentos a fuego bajo hasta reducir.
- Incorporar las peras y cocinar durante 20 minutos.
- Retirarlas y caramelizarlas a la chapa con un poco de manteca.
- Servir con helado de crema, menta fresca y la reducción del vino.
