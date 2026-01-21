Los alfajores de lemon pie son una adaptación inteligente de uno de los postres más clásicos de la pastelería. En lugar de la torta tradicional, esta receta propone llevar el equilibrio entre acidez, dulzor y textura a un formato práctico, fácil de compartir y perfecto para preparar con anticipación. El resultado es un alfajor distinto, fresco y con una identidad bien marcada.

La combinación funciona porque respeta cada capa del lemon pie original: una base tierna y delicada, un relleno cremoso con buen sabor a limón y un merengue que suma volumen y suavidad. Además, el baño parcial de chocolate blanco -opcional, pero muy recomendable- aporta contraste y mejora la presentación sin tapar el sabor principal.

Ingredientes para los alfajores de lemon pie

Para la masa

100 g de manteca

120 g de azúcar

1 huevo

Ralladura de 1 limón

250 g de harina 0000

Para el relleno de limón

100 cc de jugo de limón

35 g de almidón de maíz

100 g de azúcar

250 cc de leche

2 yemas

10 g de manteca

Para el merengue suizo

120 g de claras de huevo (4 claras)

240 g de azúcar

Jugo de limón

Opcional:

Chocolate blanco para bañar la mitad de los alfajores

Lemon Pie, el clásico postre que sirve como guía para hacer estos alfajores. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Masa

Batir la manteca fría con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar el huevo y la ralladura de limón, integrar bien. Incorporar la harina tamizada hasta formar una masa lisa. Envolver en film y llevar a la heladera por 1 hora. Estirar la masa, cortar las tapitas con cortante circular y hornear a 180° durante 10 minutos. Dejar enfriar.

Relleno de limón

Calentar la leche con la mitad del azúcar. En un bowl, mezclar el resto del azúcar con las yemas, el jugo de limón y el almidón. Volcar de a poco la leche caliente sobre la mezcla de yemas, integrar y volver todo a la olla. Cocinar a fuego medio, batiendo constantemente, hasta lograr una crema espesa. Retirar del fuego, sumar la manteca y cubrir con film en contacto. Dejar enfriar y refrigerar.

Merengue suizo

Llevar las claras y el azúcar a baño María hasta alcanzar 45°/50°. Batir hasta obtener un merengue firme y brillante. Agregar unas gotas de jugo de limón para darle brillo.

Armado

Colocar una base de alfajor, hacer un anillo de merengue y rellenar el centro con la crema de limón. Tapar con otra tapa o dejar el relleno visible, según presentación. Dorar el merengue con soplete. Opcionalmente, bañar la mitad del alfajor con chocolate blanco derretido.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/