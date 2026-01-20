El furor por Air Supply en la Argentina no tiene techo. Después de agotar en tiempo récord las localidades para su show del 12 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, el legendario dúo británico-australiano anunció una nueva función: se presentará también el miércoles 13 de mayo en el mismo escenario.

La noticia llega en el marco del 50th Anniversary Tour, una gira que repasa medio siglo de historia, romanticismo y melodías que marcaron a generaciones. El público argentino tendrá así dos oportunidades para emocionarse en vivo con himnos como “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “The One That You Love” y “Here I Am”.

Air Supply llega a la Argentina. Foto: prensa

Una historia de amor con la música y el público argentino

Graham Russell y Russell Hitchcock se conocieron en 1975 durante la producción australiana de Jesucristo Superstar. Desde entonces, no pararon de recorrer el mundo: suman más de 5.000 conciertos, millones de discos vendidos y una conexión única con sus fans.

A lo largo de su carrera, Air Supply rompió récords: fue la primera banda occidental en girar por China y, en 2005, tocó ante más de 175.000 personas en Cuba, un hito histórico. Además, igualó a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales.

El show: clásicos, emoción y una banda de lujo

La formación actual se completa con Aaron McLain en dirección musical y guitarra, Mirko Tessandori en teclados, Pavel Valdman en batería y Doug Gild en bajo. Juntos, mantienen viva la energía y el espíritu de los grandes shows de Air Supply.

El tour aniversario no solo repasa los éxitos de siempre, sino que también anticipa nuevos proyectos: un biopic titulado All Out of Love: The Air Supply Story, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y el próximo álbum de estudio, A Matter of Time.

Entradas y detalles para no perderse el show

Las entradas para la nueva función del 13 de mayo ya están a la venta a través de TuEntrada. Todo indica que, al igual que la primera fecha, los tickets volarán.

El público argentino se prepara para dos noches que prometen ser inolvidables, con la emoción intacta de volver a escuchar en vivo a uno de los dúos más emblemáticos de la balada pop.