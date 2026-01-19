El mundo de la moda se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Valentino Garavani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y fundador de la casa de moda Valentino.

Garavani falleció a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos, según informó la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti en sus redes sociales.

Una vida dedicada al glamour y la alta costura

Valentino Garavani, conocido simplemente como Valentino, nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, región de Lombardía, Italia. Desde joven mostró interés por la moda y se formó en París en prestigiosas instituciones antes de convertirse en una figura central de la moda internacional.

En 1960 fundó la maison Valentino en Roma, que rápidamente se convirtió en sinónimo de elegancia, lujo y sofisticación. Su aporte más reconocido al mundo del estilo fue el famoso “Rojo Valentino” (Valentino Red), un tono profundo que se transformó en símbolo de la marca y de la alta costura global.

ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Valentino Garavani camina por la pasarela con sus modelos después de un desfile de moda el 20 de octubre de 1991 en París, Francia.(Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo) Por: AP

ARCHIVO - Modelos y colaboradores aplauden mientras Valentino Garavani saluda a los invitados que lo vitorean después de presentar su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 1986-1987 el 25 de julio de 1986 en Roma. (Foto AP/Gianni Foggia, archivo) Por: AP

ARCHIVO - Jacqueline Onassis, caminando descalza, y el diseñador de moda italiano Valentino Garavani, a la izquierda, pasean por las calles de la isla de Capri, en el lado sur del Golfo de Nápoles, Italia, el 31 de agosto de 1970, después de desembarcar del yate "Christina" de su marido, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis. (Foto AP, archivo) Por: AP

ARCHIVO - Modelos se unen al público para aplaudir mientras flanquean al diseñador de moda italiano Valentino Garavani al final del desfile de su colección primavera-verano en Roma, Italia, el 20 de enero de 1971. (Foto AP/Gianni Foggia, archivo) Por: AP

ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, a la izquierda, saluda al público y toma de la mano a la actriz estadounidense Sharon Stone con el vestido de novia al final de la presentación de la colección prêt-à-porter Primavera/Verano 1994 de Valentino presentada en París el 13 de octubre de 1993. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo) Por: AP

Diseños que marcaron generaciones

A lo largo de su carrera, Valentino vistió a celebridades, miembros de la realeza y estrellas de Hollywood. Diseñó vestidos icónicos para figuras como Jacqueline Kennedy Onassis, Elizabeth Taylor y otras luminarias del jet set internacional. Su estética clásica, femenina y atemporal dominó las alfombras rojas de todo el mundo durante décadas.

Además de su influencia en la alta costura, la marca Valentino se expandió al prêt-à-porter de lujo y líneas accesorias que consolidaron su posición como emblema del estilo italiano.

Legado y despedida

Tras más de 45 años de carrera, Valentino se retiró oficialmente en 2008, dejando un legado que sigue marcando tendencias en la moda contemporánea. Su impacto perdura en diseñadores de todo el mundo y en generaciones de amantes del estilo y la elegancia.

La cámara ardiente se instalará en la sede de la fundación en Roma los días 21 y 22 de enero, y el funeral se celebrará el 23 de enero en la Basílica de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Reacciones y homenajes

Diversas figuras del mundo de la moda y el entretenimiento han rendido homenaje a Valentino, destacando su creatividad, visión artística y contribución definitiva al mundo del diseño. Las redes sociales se llenaron de mensajes que califican su partida como “el fin de una era” en la moda internacional.