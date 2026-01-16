La tortilla de papas es un clásico de todos los tiempos, pero esta versión caprese le suma un giro inesperado y lleno de sabor con tomates secos, albahaca fresca y cubos de queso gruyere, que le aportan un perfil aromático distinto e interesante.

Es una opción práctica para el mediodía o para improvisar una cena rápida, se puede comer caliente o tibia y funciona perfecto acompañado por una ensalada simple. Además, se arma con ingredientes accesibles y no requiere técnicas raras: solo respetar los tiempos y dejar que la papa y el huevo hagan su trabajo.

Ingredientes para la tortilla de papas caprese

Una cebolla.

100 g de tomates secos hidratados.

Albahaca fresca.

1/2 k de papas.

100 g de queso gruyere en cubos.

6 huevos.

Sal.

Para la guarnición

Rúcula.

Queso parmesano rallado.

Tortilla de papas caprese: el paso a paso de la receta es muy simple. Foto: Cucinare TV

Procedimiento