La tortilla de papas es un clásico de todos los tiempos, pero esta versión caprese le suma un giro inesperado y lleno de sabor con tomates secos, albahaca fresca y cubos de queso gruyere, que le aportan un perfil aromático distinto e interesante.
Es una opción práctica para el mediodía o para improvisar una cena rápida, se puede comer caliente o tibia y funciona perfecto acompañado por una ensalada simple. Además, se arma con ingredientes accesibles y no requiere técnicas raras: solo respetar los tiempos y dejar que la papa y el huevo hagan su trabajo.
Ingredientes para la tortilla de papas caprese
- Una cebolla.
- 100 g de tomates secos hidratados.
- Albahaca fresca.
- 1/2 k de papas.
- 100 g de queso gruyere en cubos.
- 6 huevos.
- Sal.
Para la guarnición
- Rúcula.
- Queso parmesano rallado.
Procedimiento
- Cortar la cebolla en pluma y saltear en una sartén hasta que esta tenga un color dorado.
- Al mismo tiempo, cortar las papas en cubos y freírlas en aceite bien caliente.
- En un bowl, batir los 6 huevos de manera que se integren, pero no incorporen aire.
- Agregar los tomates hidratados cortados en tiritas, albahaca fresca picada, los cubos de queso, la papa ya frita y la cebolla.
- Integrar y dejar reposar durante unos minutos para que la papa absorba parte del huevo.
- En una sartén bien caliente, cocinar la mezcla por unos 5 minutos, dar vuelta con cuidado con la ayuda de un plato y cocinar dos minutos más para finalizar.
- Servir con una ensalada de rúcula y parmesano.