Ciudad Magazine renueva su grilla de cine con una programación imperdible para disfrutar durante todo el fin de semana del sábado 17 y domingo 18. Acción, aventuras, comedias, dramas y grandes clásicos del cine se combinan en una selección ideal para todos los gustos.

Películas del sábado 17 en Ciudad Magazine

El sábado llega cargado de adrenalina, fantasía y cine de acción:

Alex Pettyfer y Alicia Silverstone en Alex Rider: Operación Stormbreaker

13:00 – Alex Rider: Operación Stormbreaker (2006) Aventura y espionaje juvenil con un joven reclutado por el MI6 para una peligrosa misión secreta.

14:30 – Contraataque (Reprisal, 2018) Thriller de acción protagonizado por Bruce Willis, donde una venganza personal se convierte en una carrera contra el tiempo.

16:15 – Cacería de brujas (Season of the Witch, 2011) Nicolas Cage encabeza esta historia de fantasía y acción ambientada en la Europa medieval.

17:45 – El hombre de la máscara de hierro (1998) Un clásico de aventuras con Leonardo DiCaprio, intrigas palaciegas y épicas batallas.

Clive Owen y Naomi Watts en Agente internacional

20:00 – Agente internacional (The International, 2009) Un intenso thriller político que expone una red de corrupción a escala global.

22:00 – Hitman, el rey de los asesinos (1998) presenta este film de acción basado en el famoso videojuego, ideal para cerrar la noche.

Películas del domingo 18 en Ciudad Magazine

El domingo combina romance, comedia y grandes producciones del cine:

13:00 – Atrapado por amor (Serious Moonlight, 2009) Una comedia romántica con giros inesperados y mucho humor ácido.

Meryl Streep y Hugh Grant en Florence

14:30 – Florence, la mejor peor de todas (2016) Meryl Streep brilla en esta comedia dramática inspirada en la increíble historia real de Florence Foster Jenkins.

16:30 – Los reyes del verano (The Kings of Summer, 2013) Un coming-of-age entrañable sobre la amistad y la libertad durante la adolescencia.

18:00 – Muerte en el funeral (2010) Comedia negra llena de situaciones desopilantes durante un funeral que se sale de control.

Leo Sbaraglia, Cecilia Dopazo y Héctor Alterio en el rodaje de "Caballos salvajes".