El actor y director de cine Kiefer Sutherland fue arrestado en Los Ángeles durante la madrugada de este lunes, acusado de haber agredido a un conductor de un servicio de transporte de aplicación. El episodio ocurrió en Hollywood y requirió la intervención de la policía local.

Según informó Fox News Digital, la detención se produjo luego de un llamado al 911 que alertó sobre un altercado registrado en las inmediaciones de Sunset Boulevard y Fairfax Avenue, una zona muy transitada durante la noche.

QUÉ DICE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Los Ángeles, citado por la agencia AFP, la investigación preliminar determinó que el acusado ingresó al vehículo, agredió físicamente al conductor y profirió amenazas durante el incidente.

Pese a la tensión del momento, las autoridades aclararon que la víctima no presentó lesiones que requirieran atención médica inmediata en el lugar de los hechos.

LIBERTAD BAJO FIANZA Y CITACIÓN JUDICIAL

Tras permanecer detenido durante algunas horas, Sutherland recuperó la libertad luego de pagar una fianza de 50.000 dólares. Sin embargo, el proceso judicial continúa su curso.

Kiefer Sutherland Por: REUTERS

Está previsto que el actor comparezca por primera vez ante el Tribunal Superior de Los Ángeles el próximo 2 de febrero, donde se definirá el avance de la causa.

UNA FIGURA CLAVE DE HOLLYWOOD

Kiefer Sutherland alcanzó reconocimiento mundial por su papel del agente Jack Bauer en la exitosa serie “24”, emitida entre 2001 y 2010. Además, protagonizó películas icónicas como The Lost Boys, Stand By Me y Los tres mosqueteros.

Es hijo del también actor Donald Sutherland, una leyenda del cine que falleció en 2024, y con quien compartió una destacada herencia artística en la industria audiovisual.

ANTECEDENTES JUDICIALES DEL ACTOR

No es la primera vez que Kiefer Sutherland enfrenta inconvenientes con la ley. En 2009, estuvo involucrado en un proceso judicial por un episodio de agresión ocurrido tras la Gala del Met.

En aquella ocasión, el diseñador Jack McCollough denunció haber sido agredido por el actor luego del evento. El caso derivó en una imputación formal, aunque no avanzó hasta una condena, ya que ambas partes alcanzaron un acuerdo.

Finalmente, el cargo fue retirado y tanto Sutherland como McCollough difundieron una declaración conjunta, en la que aseguraron haber resuelto sus diferencias de manera privada.