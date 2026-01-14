Mientras Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan de su romance en Turquía, país donde el futbolista defiende la camiseta del Galatasaray, un audio explosivo del ex abogado de Wanda Nara generó un verdadero terremoto mediático. Nicolás Payarola, quien se encuentra actualmente privado de su libertad, dejó al descubierto información sensible sobre la familia del jugador que promete dar mucho de qué hablar.

El periodista Juan Etchegoyen presentó en exclusiva el material en su programa “Mitre Live”. “Quiero abrir el programa de hoy con un audio muy fuerte y un logro periodístico de este programa”, anunció el conductor, generando expectativa sobre el contenido que estaba por revelar.

El audio no solo expone la compleja situación familiar de Icardi, sino que también hace referencia a la polémica con Guillermo Gastón López, socio de Payarola que fue duramente criticado por el futbolista y la China Suárez tras enviar mensajes agravantes y ordinarios hacia la actriz y su hijo Amancio.

LA DURA REALIDAD DEL PADRE DE MAURO ICARDI QUE NADIE IMAGINABA

Las declaraciones más impactantes de Payarola tienen que ver con la situación económica de la familia del jugador en Rosario. “Payarola describe desde sus datos la actualidad de la familia del millonario Maurito”, adelantó Etchegoyen antes de reproducir el material.

En el audio, el ex letrado de Wanda es contundente: “Está paseando en un Rolls Royce y el padre vende locro a 7500 pesos para recaudar unos mangos”. La revelación pone en evidencia un contraste abismal entre el estilo de vida millonario del futbolista y la realidad que atraviesa su progenitor.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanicardi) Por: Fabiana Lopez

Uno de los datos más sorprendentes del audio es el que involucra directamente a Wanda Nara. Según Payarola, la conductora de “Masterchef Celebrity” viajó especialmente a Rosario para asistir a su ex suegro en un momento crítico.

“Wanda está volviendo de Rosario y fue a ver al suegro y estuvo todo el día con él”, revela el abogado en el material exclusivo. Pero eso no es todo: “Llevó a las nenas para que las vean y fue a ayudarlo con la venta del micro y fue a ponerle médicos a disposición para que se opere porque está sin un mango”, agrega Payarola, mostrando la solidaridad de la empresaria con quien fuera su familia política.

En el mismo audio, Nicolás Payarola se refiere a la controversia generada por los mensajes de Guillermo Gastón López hacia la China Suárez: “No es una boludez el tema pero es un tema de la persona que lo hizo y no es una publicación que hice yo. A mí me parece aberrante lo que hacen estos boludos”.

El ex abogado, molesto por las acusaciones que recibió, también lanzó: “A mí me dicen de todo y no respondo nada. Vienen perdiendo en todo”, en aparente referencia a Mauro Icardi y la China Suárez, quienes criticaron públicamente a su entonces estudio jurídico.