El 11 de enero es una fecha que Paula Chaves no deja pasar. Cada año desde 2022, la conductora y modelo utiliza sus redes sociales para rendir tributo a su amiga Lina, conocida cariñosamente como “Bicho”, quien falleció a los 37 años a causa de cáncer de mama. Este domingo, la esposa de Pedro Alfonso volvió a conmover con un mensaje cargado de nostalgia, amor y gratitud.

El vínculo entre Paula y Lina atravesó años de amistad, viajes, maternidades y vivencias compartidas que quedaron inmortalizadas en fotografías y videos que la conductora guarda como tesoros. En esta ocasión, eligió palabras profundas para expresar lo que significa la ausencia de su amiga y el legado que dejó.

EL MENSAJE QUE EMOCIONÓ A MILES

"Eterna en mi corazón. En mi memoria, en la vida que compartimos y las historias que tenemos en este plano. Eterna en todos los que te disfrutamos. Eterna en las mujeres que salvaste con tu relato y tu lucha. Eterna, porque hasta el último día de vida en esta vida, nos enseñaste mucho“, escribió Paula Chaves en su cuenta de Instagram.

Paula Chaves recordó a su amiga Lina con un emotivo mensaje: “Eterna en mi corazón”. Crédito: Instagram

La conductora continuó: “Te extraño Bicho, te pienso siempre. Intento buscarte en todos lados y recibir tus señales. Te amo hasta el infinito y nos vemos en la próxima vida que nos toque compartir y aprender juntas". El mensaje estuvo acompañado de un video emotivo y un carrusel de fotografías que retratan diferentes momentos de la amistad entre ambas.

EL VIDEO DE LA MARIPOSA

El video compartido por Paula muestra un momento especial durante un viaje juntas. En la escena, Lina aparece en una pasarela turística bajo el sol, luciendo una visera y anteojos oscuros. Se la ve sonriendo mientras una mariposa se posa en su brazo, y con gracia la muestra hacia la cámara que sostiene su amiga.

La espontaneidad y alegría de ese instante quedaron inmortalizadas en la grabación, que Paula decidió compartir como símbolo de la energía y el espíritu que caracterizaba a Lina. La imagen de la mariposa cobra un significado especial, como una metáfora de transformación y eternidad.

Crédito: Instagram

IMÁGENES QUE CUENTAN UNA HISTORIA DE AMISTAD

El carrete de fotos que acompañó el posteo recorre diferentes etapas de la vida compartida entre las amigas. Una imagen muestra a Lina embarazada, con una panza prominente, mientras Paula sostiene en brazos a sus dos hijas mayores, quienes entonces eran pequeñas. La postal refleja la maternidad como un vínculo que ambas transitaron juntas.

Otra fotografía retrata a ambas amigas disfrazadas de conejitas en una época anterior, con juventud y diversión como protagonistas. En otra postal, Lina aparece sobre un pelotero infantil, embarazada y con una de las hijas de Paula y Pedro Alfonso en su regazo, mostrando la cercanía entre las familias.

Paula Chaves recordó a su amiga Lina con un emotivo mensaje: “Eterna en mi corazón”. Crédito: Instagram

También se ve a las dos en la playa durante la adolescencia, junto a una tercera amiga, con el mar de fondo. Cada imagen retrata la vitalidad y la complicidad que unió a las amigas a lo largo de los años, desde la juventud hasta la adultez, la maternidad y los momentos finales de la vida de Lina.