En Mar del Plata, Norberto Marcos despertó todo tipo de versiones sobre su vida sentimental. El empresario y productor teatral, ex de Fátima Flórez, fue visto en la ciudad balnearia acompañado de una mujer con la que compartió gran parte de su estadía.

La mujer se trata de Victoria Bejar, quien trabaja como secretaria de Marcos y es viuda de Rubén Carmona, uno de los mejores amigos del productor, fallecido hace algunos años.

Según Juan Etchegoyen en su ciclo digital Mitre Live, en “La Feliz” comenzó a circular con fuerza el rumor de un nuevo vínculo amoroso.

Norberto Marcos y Vicky Bejar

“Desde que llegué a Mar del Plata empecé a escuchar el mismo comentario en distintos lugares”, señaló el periodista, quien además afirmó haber hablado directamente con el propio Marcos.

Otros tiempos: Norberto Marcos con Fátima Flórez.

Según el relato del comunicador, el ex de Fátima Flórez pasó el fin de semana rodeado de personas de confianza y asistió a funciones teatrales (como la obra La cena de los tontos), pero hubo un detalle que no pasó inadvertido: la presencia constante de Vicky, que lo acompañó en cada salida.

“No se separaron ni un segundo”, comentaron personas vinculadas al ambiente teatral marplatense.

QUÉ DIJO NORBERTO MARCOS SOBRE VICKY BEJAR

Consultado directamente, Norberto Marcos fue tajante. “Nada que ver. Es mi secretaria y la mujer de mi gran amigo Rubén, que falleció hace un par de años”, respondió, desmintiendo cualquier tipo de vínculo sentimental y buscando poner fin a las especulaciones.