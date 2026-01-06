Los artistas tucumanos David Lozano, referente indiscutido de la cumbia, y Walter Salinas, una de las voces más destacadas del cuarteto, presentan “Borra la Foto”, su nueva colaboración musical.

“Borra la Foto” nació originalmente como una canción de cumbia interpretada por David Lozano, pero en esta nueva etapa fue adaptada al ritmo del cuarteto, sumando la participación de Walter Salinas.

La canción relata una historia de ruptura atravesada por la decisión de dejar atrás el pasado.

La colaboración entre David Lozano y Walter Salinas refleja una unión artística sólida, en la que ambos aportan su identidad y trayectoria, manteniendo la esencia popular del cuarteto mientras lo proyectan hacia nuevos públicos y escenarios.