Cinthia Fernández sorprendió a sus seguidores con una noticia que la llenó de emoción: la familia se agranda. La panelista compartió en su cuenta de Instagram la llegada de una nueva cachorra y mostró las primeras fotos de la perrita que ya conquistó a todos en su casa.

“Se agranda la familia x2”, escribió Cinthia junto a un álbum de imágenes de la pequeña. Además, les pidió a sus seguidores que la ayuden a elegir el nombre de la nueva integrante: “Ustedes tienen que ayudarnos a ponerle nombre a esta hermosa bebé, porque con una de las perritas ya nos decidimos (es la que van a conocer en unos días). Pero con nuestra segunda cachorra no nos ponemos de acuerdo”.

La noticia generó una ola de mensajes en redes sociales. Mientras muchos celebraron la llegada de la cachorra, otros usuarios cuestionaron a Cinthia por mencionar en el posteo a una cuenta que vende perros de raza.

Foto: Instagram Cinthia Fernández

Críticas y debate por la compra de mascotas

En los comentarios, varios internautas le reclamaron a la mediática por no elegir la adopción: “No compres, adoptá”, le escribió una seguidora. Otros sumaron: “No fomenten la explotación de animales en criaderos”, “Qué pena que no adopten”, y “No hay mejor mensaje para los hijos que adoptar y no comprar más vidas”.

El debate se instaló rápidamente y dividió opiniones entre quienes apoyan la compra de mascotas y quienes promueven la adopción de animales rescatados.

El descargo de Cinthia Fernández tras la sanción en Instagram

En medio de la alegría por la llegada de las cachorras, Cinthia Fernández también compartió su bronca por un problema que afecta su trabajo: le cerraron la cuenta de Instagram por tercera vez en el mes. Tras recuperarla, la panelista hizo un fuerte descargo en sus historias.

“¿Cómo andan? Ya hablaremos más largo y tendido. Lo único que les voy a decir es que no puedo hablar mucho, tengo que hablar corto, rápido y conciso”, explicó. Luego, agregó: “Estos días no puedo publicar muchas historias, tengo que dejar la cuenta muy quieta. Está muy débil porque, como ya vieron, me la bajaron dos veces en lo que va en una semana”

Cinthia Fernández festejó sus 38 años con un lujoso regalo de su novio Roberto Castillo. CRÉDITO: INSTAGRAM

Cinthia apuntó contra el sistema de control de las redes sociales: “Le está pasando a muchísimos emprendedores sin ningún tipo de motivo, es tremendo que el control de las redes esté en un bot y que no pueda una persona humana entender que uno no está cometiendo ningún delito. Es totalmente injusto y desesperante cuando tu único medio de laburo son las redes”.

La mediática atraviesa días de emociones intensas: entre la felicidad por la llegada de sus nuevas mascotas y la preocupación por su trabajo en redes sociales.