La mañana se volvió tema nacional en La mañana con Moria (eltrece). Mientras el panel repasaba que Jimena La Torre le había vaticinado al periodista Gustavo Méndez un casamiento para 2026, apareció la frase que nadie esperaba: “¡Eh, yo también me caso!”

Con ese comentario, Cinthia Fernández encendió el estudio y confirmó que planea casarse en 2026 con su pareja, el abogado Roberto Castillo.

Entre risas, gritos de festejo y música de fiesta, la panelista dejó clara la primicia y abrió un nuevo capítulo en su vida sentimental.

“Dos fiestas”: el anuncio que descolocó a todos

Cuando Jimena La Torre le indicó a Gustavo Méndez (de Géminis) que el próxximo año se casaría, Cinthia se sumó a la movida al contar su novedad e incluso dudó sobre la lista de invitados —“no sé si voy a invitar a todos”— y respondió con humor cuando le preguntaron si irá de blanco.

Las chicanas sobre “pureza”, los comentarios pícaros y la risa general terminaron de coronar el momento.

Una boda que promete dar que hablar en 2026

La relación con Roberto Castillo atraviesa un momento sólido, y ahora el casamiento ya está en agenda.