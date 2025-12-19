Con una velada cargada de simbolismo y emoción, UNICEF Argentina celebró 40 años de trabajo ininterrumpido en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país.

La conmemoración tuvo lugar en el Salón Dorado del Teatro Colón, uno de los espacios culturales más emblemáticos de Buenos Aires, y culminó con una función especial de El Cascanueces, en un gesto que unió arte, compromiso social y futuro.

El encuentro reunió a referentes del sector privado, autoridades gubernamentales, líderes de opinión, representantes de medios de comunicación y destacadas personalidades del ámbito cultural, que acompañaron a la organización en este aniversario histórico. La convocatoria reafirmó la misión central de UNICEF: trabajar para que cada niño y niña en la Argentina tenga igualdad de oportunidades, sin importar su contexto.

Gala de Unicef. Crédito: Prensa

NATALIA OREIRO LA GRAN EMBAJADORA DE UNICEF

Entre las figuras presentes se destacó Natalia Oreiro, Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, quien volvió a poner su voz y su imagen al servicio de la infancia. También participó la actriz Marcela Kloosterboer, junto a otros referentes del mundo artístico que se sumaron para reforzar el compromiso colectivo con los más chicos.

Durante el brindis, se repasó el recorrido de UNICEF en Argentina desde 1985, con acciones sostenidas en áreas clave como salud, educación, protección, inclusión y participación adolescente. Un trabajo que se sostiene gracias a los aportes voluntarios de personas, empresas y fundaciones, fundamentales para garantizar el alcance y la continuidad de los programas.

“Este aniversario es una oportunidad para agradecer el apoyo de quienes creen en nuestra causa y renovar el compromiso por la infancia y la adolescencia”, expresó Rafael Ramírez Mesec, Representante de UNICEF Argentina, durante el evento.