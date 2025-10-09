La cultura porteña tiene una cita imperdible: “Danzar por la Paz” celebra su edición número 20 y promete una noche llena de emoción, talento y solidaridad.

La velada reúne a grandes artistas y compañías de danza en una noche única, pensada especialmente para los niños y toda la familia.

El evento, que ya es un clásico en la agenda de la ciudad, se realizará el jueves 16 de octubre a las 20:30 en el Teatro Coliseo y reunirá a figuras y compañías de primer nivel, con un objetivo claro: ayudar a quienes más lo necesitan a través de UNICEF.

Danza por la Paz

Un show con los mejores de la danza argentina

Sobre el escenario brillarán el Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, el Grupo Cadabra de Anabella Tuliano, los Campeones Mundiales de Tango Escenario 2025 Leandro Bojko y Micaela García, la Compañía Folklórica La Biaba dirigida por Flor Passoni y Teto Forlin, y el Taller de Danza del Teatro San Martín con Norma Binaghi y Damian Malvasio al frente.

La gala también contará con la presencia de los bailarines internacionales Luciana Croatto y Joaquín Crespo Lopes, sumando aún más nivel a una noche que promete ser inolvidable.

Un cierre de lujo y entradas solidarias

El broche de oro será la presentación de “Sancho Panza, Aventuras en La Mancha”, una creación de Leonardo Reale interpretada por la Compañía Juvenil del ISA del Teatro Colón. Esta obra viene de agotar seis funciones en el Teatro Colón durante julio y ahora se suma a la gala para cerrar la noche a pura emoción.

Las entradas ya están a la venta desde $8000 en Ticketek y en la boletería del Teatro Coliseo. Todo lo recaudado será destinado a UNICEF Argentina, para apoyar su trabajo con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Una cita para disfrutar y ayudar

“Danzar por la Paz” es mucho más que un espectáculo: es una oportunidad para disfrutar del arte y, al mismo tiempo, tender una mano a quienes más lo necesitan. Una noche para emocionarse, aplaudir y ser parte de una causa que une a toda la familia.