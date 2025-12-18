Después de que se hiciera pública la denuncia de una exempleada contra su esposo, Bernardo Solá, por acoso laboral, hostigamiento y deudas salariales, Maru Botana decidió hablar por primera vez del tema. Lo hizo en diálogo con TN Show, donde evitó profundizar, pero dejó una frase contundente que rápidamente generó repercusión.

“Está de moda hablar mal de los jefes”, lanzó la reconocida pastelera al ser consultada por las acusaciones.

Y, sin intención de dar mayores detalles sobre la situación judicial, cerró: “Está todo en manos de abogados”.

CÓMO ES EL CASO QUE INVOLUCRA AL MARIDO DE MARU BOTANA

El caso fue expuesto públicamente por Ángel de Brito en LAM (América), quien brindó un pormenorizado relato del conflicto legal.

“Escándalo judicial. Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo”, introdujo el conductor al aire.

Según detalló el periodista, la denuncia fue presentada por una exempleada que trabajaba en el local gastronómico que Botana tiene en la calle Echeverría.

La demanda alcanzó tanto a la empresaria como a su esposo y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N°47. El foco principal estuvo puesto en Bernardo Solá, acusado de acoso y hostigamiento laboral.

Entre los hechos denunciados, se destacó un comportamiento reiterado que habría generado un fuerte malestar en el ámbito de trabajo.

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para ir al trabajo más desprolija”, leyó de Brito al aire.

Con el avance del expediente, las partes llegaron a un acuerdo transaccional. Según explicó el conductor de LAM, se solicitó la homologación judicial, se efectuó el pago de un monto embargado y luego se pidió el levantamiento del embargo.

En ese marco, la demandante reajustó el monto total de la demanda, incluyendo intereses, hasta alcanzar la suma de 50 millones de pesos.

“Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho, y en un efecto conciliatorio, prestan conformidad y se obligan a abonar dichos montos a la actora”, detalló Ángel de Brito, dejando en claro que hubo un resarcimiento económico.

En cuanto a la modalidad de pago, el periodista precisó que el 9 de diciembre se abonaron 22 millones de pesos, mientras que el resto se cancelará en cuotas: 11 mil dólares el 8 de enero y luego 2 mil dólares mensuales hasta completar la suma total acordada.