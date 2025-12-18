La pasta es un clásico indiscutido en la mesa argentina, fruto de la fuerte herencia italiana que marcó nuestra forma de comer. Sin embargo, a pesar de que se consumen en promedio más de 8 kilos por persona al año, la versión fría todavía no termina de instalarse como una opción habitual, sobre todo en las Fiestas y en comidas de verano.

Y es un error, porque las ensaladas con pastas funcionan muy bien cuando sube la temperatura: se pueden preparar con anticipación, admiten múltiples combinaciones y quedan perfectas para acompañar carnes, pescados o servirse como plato principal liviano. Para que salgan bien, hay algunos puntos clave que conviene tener en cuenta.

Ingredientes para la ensalada de pasta

Pasta corta (tirabuzones, penne, moñitos, fusilli).

Aceite de oliva o aderezo elegido.

Hierbas frescas picadas (albahaca, perejil, ciboulette).

Verduras de estación (crudas, blanqueadas o asadas).

Quesos, frutos secos o proteínas a gusto.

Procedimiento

Elegir pasta corta: los formatos con estrías y recovecos retienen mejor el aderezo y los ingredientes. Cocinar al dente: una pasta pasada se rompe en frío; una muy dura resulta incómoda de comer. Aderezar con la pasta tibia: apenas escurrida, absorbe mejor los sabores. Antes de servir, se puede sumar un poco más de aderezo. Usar salsas livianas : la clave es que cubran suavemente la pasta sin quedar espesas ni acumularse en el fondo. Sumar hierbas y verduras: aportan frescura, color y textura, y elevan el plato sin complicarlo.

