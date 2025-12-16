Nacho Nacif lanza “Morir no es dejar de existir”, su nuevo single y la obra más emocional de su carrera. La canción llega en pleno cierre de año, un tiempo donde la memoria se vuelve protagonista, los afectos se resignifican y la sensibilidad se intensifica.

El título del tema condensa su mensaje central: solo muere lo que se olvida. Lejos de hablar únicamente de la pérdida, la canción pone el foco en el legado emocional, en el amor que permanece y se transforma.

El single formará parte de un EP próximo a estrenarse. “Mi papá fue mi mayor mentor, quien me enseñó a ver la vida llena de amor y trajo la música a casa. Siempre tocábamos canciones de The Beatles y su partida fue mi dolor más grande. Hoy ese dolor lo hice canción”, comparte Nacho, poniendo en palabras el origen íntimo de la composición.

Quién es Nacho Nacif

Con solo 25 años, Nacho Nacif consolida una trayectoria en crecimiento. Su proyección internacional llegó con Factor X España, donde alcanzó la semifinal bajo la guía de Willy Bárcenas. Allí interpretó temas propios como “Madrid” y “10 AM”, recibiendo elogios de Abraham Mateo y Lali.

Formado en la Escuela de Música Contemporánea de Buenos Aires y en Go Broadway (Nueva York), a lo largo de su carrera colaboró con artistas como Alejandro Lerner y Yami Safdie, y trabajó en Hollywood y Miami junto a productores como Renzo Luka.

Show en vivo

El viernes 19, Nacho Nacif se presentará en vivo en The Laundry Soho (Gorriti 5143) con la segunda edición de la Jam & Jim | #9 | “Soho”, luego del éxito de la primera fecha. Esta jam, nacida en Madrid, propone transformar la experiencia de la música en vivo en encuentros donde se unen artistas emergentes, influencers y marcas, generando un espacio de exposición y colaboración.

Artistas invitados: FAQU, PALO, Jaz CarrizoCierre: DJ set