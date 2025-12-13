Este domingo desde las 13.45, Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción de Almorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

La nieta de Mirtha Legrand tendrá una mesa llena de artistas encabezados por los actores Diego Carmonesi, protagonista de la serie La Hija del Fuego, y Graciela Stéfani.

Los invitados de Juana Viale del domingo 14 de diciembre (Foto: Instagram/@lamesazarg).

También serán de la partidaeste fin de semana la panelista Nazarena Vélez, el cantante de Vilma Palma e Vampitos Mario ‘el Pájaro’ Gómez y el basquetbolista de Boca Juniors Sebastián Vega.

EL INCÓMODO MOMENTO DE MARCELA TINAYRE CON LA PRENSA

En la gala a beneficio del Hospital Rivadia, Marcela Tinayre llegó con su madre, Mirtha Legrand, y vivió un incómodo momento cuando los cronistas le consultaron por los rumores de una pelea con Juana Viale, quien no estuvo presente en su cumpleaños.

“¿Estaba invitada Juana?“, le preguntaron y fue entonces cuando Marcela ironizó: ”No, no la invité, es mi hija y no la invité. Me están diciendo unos disparates uno atrás del otro, por favor, ni la voy a reemplazar (a Mirtha), ni estoy peleada con mi hija, todo es mentira”.

