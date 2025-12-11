Belén Ludueña sorprendió al anunciar que dejará su programa Tarde o Temprano (por eltrece) a fin de año para enfocarse de lleno en su embarazo tan buscado.

La información fue compartida en Puro Show (de lunes a viernes de 10.30 a 12 por eltrece), donde Pampito dio detalles de la decisión de la periodista y conductora en un momento de plenitud personal.

Belén, que atraviesa un período muy especial, acordó junto a la señal una salida ordenada y en muy buenos términos para finalizar la emisión del programa vespertino.

Foto: @mariabelenluduena

La decisión de Belén Ludueña de finalizar su ciclo a fin de año

En Puro Show revelaron que Ludueña fue quien solicitó hablar con las autoridades del canal para transmitirles su deseo de cerrar este año su ciclo Tarde o Temprano.

Según detallaron, la conductora quiso manejar personalmente la conversación y planteó su intención de dar un paso al costado:

“Decidió finalmente, después de muchas charlas, finalizar con su programa a fin de año. Esto fue una decisión de ella”, relató Pampito en el programa.

Belén, que atraviesa un embarazo muy esperado y que implicó un camino difícil, evaluó junto al canal cómo llevar adelante la transición para no dejar “en banda” a su equipo, con el que mantiene una excelente relación.

Si bien el ciclo concluirá formalmente en diciembre, no se descarta que continúe unos días más durante enero para cerrar la temporada.

Se dedicará 100% al embarazo

En el entorno de Ludueña confirmaron la información y ampliaron los motivos:

“María Belén Ludueña decidió cerrar este año su ciclo para poder dedicarse de lleno a su panza y a esta maternidad tan buscada. Belén la pasó muy bien con el equipo, pero siente que ahora necesita disfrutar y priorizar este momento”.

La conductora, que se mostró radiante en sus últimas apariciones, optó por bajar el ritmo laboral para enfocarse en una etapa que considera única e irrepetible.

“Después va a charlar con el canal para analizar nuevos proyectos”, adelantaron, dejando abierta la puerta a su regreso una vez que finalice su licencia maternal.

Un cierre en excelentes términos

Desde Puro Show remarcaron que la salida fue totalmente consensuada y que Belén se mostró muy agradecida con el equipo y la señal, que acompañaron su decisión desde el primer momento.

Mientras atraviesa una maternidad tan deseada, Ludueña eligió priorizar su bienestar y el del bebé, dando cierre a un ciclo que disfrutó y en el que se sintió muy contenida.