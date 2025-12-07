Stella del Carmen Banderas Griffith se casó con Alex Gruszynski el 18 de octubre y llevó a cabo una espectacular boda, con Antonio Banderas y Melanie Griffith juntos.
LEÉ MÁS
El casamiento fue en la Abadía Retuerta LeDomaine, un monasterio del siglo XII, reconvertido en hotel de lujo en Sardón de Duero, Valladolid, España.
La celebración fue una ceremonia gótica y emotiva, con restricciones de celulares, donde la actriz lució un vestido de encaje y terciopelo. Antonio Banderas compartió su orgullo y emoción por la boda de su hija.
SE CASÓ STELLA BANDERAS GRIFFITH
La hija de Antonio Banderas y de Melanie Griffith escribió en redes sociales un agradecimiento a quienes elaboraron su vestido y colaboraron con la fiesta de uno u otro modo: maquillaje, peinado, arreglos florales, decoraciones, fotos y organización.
“Gracias a todos nuestros amigos y familia por volar por todo el mundo para celebrar con nosotros durante tres días. Principalmente gracias a mis hermosos padres por ser las personas más geniales, generosas y amorosas del mundo”, concluyó.