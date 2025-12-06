Nicolás Cabré se casó este sábado 6 de diciembre con Rocío Pardo en Córdoba y su look no pasó desapercibido. El actor decidió romper con los esquemas tradicionales y apostó a un estilo que reflejó su personalidad y su búsqueda de algo distinto para un día tan especial.

El encargado de vestirlo fue Daniel Casalnovo, quien contó en el programa Secretos Verdaderos cómo fue el proceso de elección del outfit. “Cuando vino me dijo ‘quiero estar diferente, no quiero ser un muñeco de torta, quiero un traje en color crudo, quiero estar sin corbata, en zapatillas para traje y tiradores’”, relató el modisto.

El look de Nicolás Cabré para su boda con Rocío Pardo (Foto: captura de América).

Casalnovo detalló que le consiguió un tirador antiguo, con botón, en el mismo tono que el traje. Además, el pantalón elegido fue de vestir, sastrero y elastizado, pensado para que Cabré se sintiera cómodo durante toda la celebración.

Nicolás Cabré, vestido por Daniel Casalnovo en su boda con Rocío Pardo (Foto: captura de América).

El look de Nicolás Cabré marcó la diferencia y dejó en claro que buscó sentirse auténtico en su boda con Rocío Pardo. Traje crudo, zapatillas, tiradores antiguos y la compañía de sus amigos y su hermano con un estilo similar: así fue la apuesta del actor para una noche inolvidable en Córdoba.

El actor se mostró muy preciso con lo que quería. “Es muy puntilloso con la vestimenta. Cuando le sugerí un celeste me dijo ‘no, quiero esto’”, reveló Casalnovo en el programa de América este sábado.

Pero la atención al detalle no terminó ahí. El actor también pensó en sus caballeros de honor, que incluyeron a sus amigos de la infancia de Mataderos y a su hermano, Duilio. “Me los vestís con el mismo traje pero un color más tostado, un tono más arriba…”, pidió el actor según contó el diseñador.

