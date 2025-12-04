La gala de los Personajes del Año de revista Gente estuvo cargada de brillo, looks y celebridades, pero también dejó instalado uno de los escándalos más comentados de los últimos días.

Todo comenzó cuando Laurita Fernández habría lanzado un supuesto piropo sobre Nicolás Occhiato, su expareja, durante la fiesta, algo que habría llegado a los oídos de Flor Jazmín Peña y habría generado tensión.

Según contó Yanina Latorre, Laurita habría dicho que “qué bueno que está Occhiato”, y el comentario no cayó nada bien. Flor, presente en la gala junto al conductor de Luzu TV, habría quedado descolocada ante la escena. Desde entonces, diferentes panelistas señalan que la bailarina se mostró incómoda y molesta, alimentando la versión de que hubo celos y malestar interno.

EL MENSAJE DE FLOR JAZMÍN PEÑA

Mientras las versiones se multiplican, Flor decidió enfocarse en otro gran momento personal y profesional: el Movistar Arena que protagonizarán junto al equipo de Nadie Dice Nada.

En una historia que subió a Instagram, se la ve pensativa y con un rayo de luz que cruza su rostro, mientras comparte su entusiasmo: “Estamos sacando un Movistar Arena con quince días de antelación bánquennos en esta churris jajajajajajael delirio es total y la ilusión de compartir ese escenario increíble con tanta gente que quiero y admiro también”

Flor Jazmín Peña habló tras el escándalo con Laurita y Occhiato: “El delirio es total, bancá­nnos en esta”. CRÉDITO: Instagram

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que apareció debajo de la imagen: un comentario abiertamente violento que decía: “Esquizofrénica de mierda”