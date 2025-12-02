Después de una década sin presentarse oficialmente en el país, Robert Plant, la voz legendaria de Led Zeppelin y una de las figuras más influyentes del rock mundial, regresa a Buenos Aires con un concierto imperdible.

El artista llegará con su tour “Rugido de Otoño”, gira con la que presenta su flamante álbum “Saving Grace”, acompañado por su nueva banda y la destacada cantante Suzi Dian.

El show será único e íntimo, y tendrá lugar el 10 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex.

Robert Plant. Foto: prensa

Entradas Robert Plant en Argentina: cuándo y dónde comprar

Las entradas estarán disponibles a partir del 3 de diciembre a las 10:00 horas, exclusivamente a través de TuEntrada.com, con cualquier medio de pago.

Una nueva etapa artística: la esencia de Saving Grace

El regreso de Robert Plant coincide con la salida de su álbum “Saving Grace”, lanzado el 26 de septiembre de 2025 y grabado en un entorno rural en la frontera de Gales. Plant llega acompañado por una banda de músicos excepcionales:

Suzi Dian (voz)

Oli Jefferson (batería)

Tony Kelsey (guitarras)

Matt Worley (bajo y cuerdas)

Barney Morse-Brown (violonchelo)

El repertorio revive clásicos olvidados, piezas tradicionales y una selección de canciones que exploran el folk, el blues, el country, el gospel y esa música roots que Plant ha abrazado con madurez y sensibilidad.

Robert Plant y Suzi Dian. Foto: prensa

El álbum recibió elogios de The New York Times, Mojo y Uncut, que lo destacaron como una de las obras más personales e inspiradas de su discografía.

Una década sin Robert Plant en escenarios argentinos

El concierto de 2026 será su primera presentación oficial en Argentina desde 2012, cuando tocó en el Luna Park; y la primera aparición desde 2015, cuando sorprendió al público de Lollapalooza al unirse a Jack White para interpretar juntos “The Lemon Song”.