La temporada de verano 2026 en Argentina se prepara para ser una de las más fuertes de los últimos años, y Ángel Carabajal —actualmente de gira por Europa— se posiciona como uno de los grandes protagonistas. Con una sólida agenda artística y más de tres espectáculos en cartel, el productor reafirma su liderazgo en Villa Carlos Paz, así como en las principales plazas festivaleras del país.

Producciones destacadas para el verano 2026

Ángel Carabajal

Entre los shows que marcarán el pulso del verano, sobresale “Mestiza”, considerado uno de los musicales más imponentes y convocantes de la cartelera nacional. A esta propuesta se suman el espectáculo de Marcelo Iripino y el espacio Luisa, tres apuestas que buscan cautivar al público local y turístico que llega cada temporada a Carlos Paz.

Dirección de la apertura del Festival de Jesús María

En un año muy especial, Ángel Carabajal asumirá la dirección general de la apertura del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, que celebra su 60º aniversario. La ceremonia inaugural se prepara con un despliegue de nivel internacional que promete ser uno de los momentos más impactantes del verano.

“Bien Argentino” recorrerá los principales festivales

Además, su reconocido espectáculo “Bien Argentino” continuará su gira por festivales nacionales, consolidando a Carabajal como un referente artístico indiscutido dentro del entretenimiento popular del país.

Un verano cargado de propuestas y celebraciones

Con una agenda llena de estrenos, celebraciones y grandes producciones, Ángel Carabajal sigue marcando el rumbo del teatro argentino y de la escena festivalera que convoca a miles de espectadores cada año.

Qué dijo Ángel Carabajal sobre la temporada de verano 2026

Ángel Carabajal

“Este verano nos espera una gran temporada, con el acompañamiento de los argentinos en cada festival y teatro a lo largo del país. Con esperanza y compromiso, sabemos que el arte genera empleo y nos impulsa a mirar hacia adelante, construyendo un futuro mejor”, explicó Ángel.

Y añadió: “Con esta motivación, nos lanzamos con todo a la próxima temporada, que sin duda será un éxito, y yo, como un productor más, los espero en todos los entretenimientos, para que puedan acompañarnos a lo largo de cada propuesta.”