Grupo Frontera, el fenómeno nacido en Texas que revolucionó el regional mexicano y lo llevó a conquistar al público global, confirma su regreso a la Argentina con un show imperdible.

La agrupación se presentará el 13 de octubre de 2026 en el Movistar Arena, donde estrenará su TRISTE PERO BIEN C*BRÓN TOUR y repasará sus grandes éxitos.

Fecha y entradas para Grupo Frontera en Argentina 2026

13 de octubre de 2026

Movistar Arena, Buenos Aires

Venta general: desde el martes 2 de diciembre a las 10 a.m. , exclusivamente a través de movistararena.com.ar

Medios de pago: todos los disponibles en la plataforma oficial

Es la tercera visita del grupo al país, esta vez en su momento de mayor expansión internacional tras el lanzamiento de su último álbum, “LO QUE ME FALTA POR LLORAR”.

Después de hacer vibrar al Luna Park en 2023 y conquistar a una multitud en su paso por el Lollapalooza Argentina 2024, Grupo Frontera regresa al país en su mejor momento.

Grupo Frontera: el puente musical que redefinió el regional mexicano

Desde su propio nombre, Grupo Frontera se posiciona como un espacio de unión, mezcla y cruce de culturas. Originarios de Texas y con raíces en Tamaulipas y Nuevo León, se convirtieron en los protagonistas de una nueva era del regional mexicano, llevando su sonido más allá de las fronteras tradicionales.

Su propuesta fusiona el ADN norteño con cumbia, pop, R&B y electrónica.

Grupo Frontera. Foto: prensa

TRISTE PERO BIEN C*BRÓN TOUR: el nuevo capítulo de una expansión global

La gira internacional que llega al Movistar Arena presentará su más reciente álbum “LO QUE ME FALTA POR LLORAR”, lanzado el 23 de octubre. El material combina vulnerabilidad emocional, energía festiva y ese sonido norteño-cumbia inconfundible que consolidó su éxito en Latinoamérica, México, Estados Unidos y Europa.Además, el grupo fue reconocido con el Latin GRAMMY® y continúa cosechando logros históricos.

Un año de hitos: GRAMMY®, récords y un crecimiento imparable

El regreso de Grupo Frontera a Buenos Aires se anuncia en un momento de explosión artística. Este año la banda hizo historia al convertirse en el primer grupo de regional mexicano en presentarse en el Grand Ole Opry de Nashville, la casa mundial del country.

Además, sumaron:

2 nominaciones al GRAMMY® por sus EPs “Mala Mía” (junto a Fuerza Regida) y “Y Lo Que Viene”

8 nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Un vínculo cada vez más fuerte con el público argentino

Tras un Luna Park lleno en 2023 y un paso inolvidable por Lollapalooza Argentina 2024, Grupo Frontera vuelve al país en su momento de consagración. Cada visita encendió una conexión más profunda con los fans locales, que ya convirtieron canciones como “No se va” en himnos colectivos.